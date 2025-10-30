Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Sociedad

Vigo instalará 820 mupis de su Navidad en Nueva York, París o Kawasaki

Efe
30/10/2025 13:49
El alcalde de Vigo, Abel Caballero
El alcalde de Vigo, Abel Caballero
EFE

El Ayuntamiento de Vigo instalará un total de 820 mupis anunciando sus fiestas navideñas en todas las ciudades del mundo y algunas de las más importantes del extranjeros, como Nueva York, París o Kawasaki, llevando por primera vez la promoción de las fiestas hasta Japón.

La mayoría de esos mupis, un total de 629, se instalaron en 35 ciudades españolas, comenzando por Madrid, donde habrá un centenar de mupis, mientras que en Barcelona habrá, 21, en Málaga, 93; en Bilbao, 37, en Sevilla, 34, en Zaragoza , 20 etcétera.

En el extranjero, una vez más, la Navidad de Vigo llegará a París, donde se instalarán 15 mupis, así como a Nueva York y Roma, con 10 mupis respectivamente.

Por primera vez en la historia, Vigo llevará también su Navidad a Japón, concretamente a la ciudad de Kawasaki, donde habrá 14 mupis rotulados en inglés.

Con todo, el mercado que más busca Vigo es el del norte de Portugal, que cada año aporta miles de visitantes, y en las ciudades de esa zona del país vecino se instalarán 142 mupis.

El primero de todos estos mupis se instalará el próximo lunes en Nueva York, según ha revelado este jueves el alcalde, Abel Caballero, que ha presumido de ser el regidor más conocido de España y uno de los más famosos del planeta gracias a la Navidad de Vigo, una marca de ciudad “de un valor incalculable”, ha dicho.

Vigo comenzó a instalar mupis de su Navidad en 2022, entonces puso 481 en diferentes ciudades, y actualmente casi dobla esa cifra.

