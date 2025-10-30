Mazón hará una “reflexión más profunda” sobre el funeral de Estado de la dana

El president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, durante el funeral de Estado a las víctimas de la dana Archivo El Ideal Gallego

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, recalcó este jueves que no deja “de reflexionar sobre lo que significa el día de ayer (por este pasado miércoles)”, en el que fue increpado por familiares de víctimas de la dana por su presencia en el funeral de Estado, y al respecto recalcó que “en los próximos días” hará “una reflexión algo más profunda” sobre lo que significó la ceremonia.

Preguntado por los medios, no quiso pronunciarse sobre si piensa dimitir y añadió que habrá “una comparecencia en los próximos días”, unas palabras que, según concretaron fuentes de Presidencia de la Generalitat, hacen referencia a su comparecencia en las comisiones de investigación por la dana.

La primera que está fijada es la del Congreso el 17 de noviembre. Mazón hizo estas declaraciones antes de inaugurar la primera jornada del Congreso organizado por Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana el Museu de las Ciencias Príncipe Felipe, el mismo recinto donde se celebró el funeral de Estado en memoria de las 237 víctimas mortales de la dana del 29 de octubre de 2024.

Familiares de las víctimas mortales increparon al president justo antes del inicio de la ceremonia y a su término, y se escucharon gritos de “Mazón, cobarde” y más numerosos de “dimisión”.

A su llegada al acto señaló a los numerosos medios de comunicación que le aguardaban: “Permitidme hacer una reflexión si queréis, si me permitís, porque hoy (por este jueves) sí que creo que merece la pena una primera reflexión”.

“Yo –añadió– me hago cargo del día de ayer (por el miércoles). Y no dejo, créanme, de pensar y no dejo de reflexionar sobre lo que significa el día de ayer (por el miércoles), sobre lo que significan todos estos días”.

“Tenía y tengo previsto, por ser estos días, recibir a víctimas, hablar con víctimas. Durante estos días me van a permitir que esa reflexión, que significa todos estos días y que pueda hablar con estas víctimas, con las que, insisto, hoy mismo también voy a hablar, y que en los próximos días podamos hacer una reflexión algo más profunda sobre lo que significa, sobre lo que ha significado el día de ayer (por el miércoles), estos días”, expuso.

“Esto es lo que les quiero decir de manera muy concreta y muy especial esta mañana”, señaló el president valenciano. Preguntado por qué significa hacerse cargo, apuntó: “No dejar de reflexionar sobre ello y atender a las víctimas”.

Mazón no quiso responder si piensa dimitir, y apuntó: “Me van a permitir que lo dejemos aquí”, apostilló.

Nadie que le crea

Por su parte, la presidenta de la Asociación Víctimas Mortales de la Dana 29O, Rosa Álvarez, y la de la Asociación Víctimas de la Dana, Mariló Gradolí, se preguntaron “qué reflexión” quiere realizar el president cuando a su juicio debería dimitir porque es lo que pide “el sentir de la sociedad valenciana” y “ya no hay nadie que le crea”.

Además, ambas valoraron tanto la organización del funeral de Estado como el breve encuentro que mantuvieron algunos familiares con los reyes y el presidente Pedro Sánchez, mientras enmarcaron los abucheos hacia Mazón por parte de algunas de las familias, que no alteraron el desarrollo del acto, en la “provocación” ante el hecho de que asistiera.

Desde la Asociación Víctimas Mortales de la Dana 29O, Rosa Álvarez manifestó que se les “acaban los calificativos” para calificar las palabras de Mazón, al tiempo que le reprochó que hable de reflexionar o de una remodelación del Consell cuando “el que tiene que quitarse es él”: “¿Si no va a dimitir, qué reflexión ha hecho?”, se preguntó.

Álvarez hizo hincapié en que los familiares de víctimas que integran su asociación ni se han reunido ni piensan reunirse con Mazón. “No nos puede comprar. No hay precio. Mi padre no está en venta”, recalcó en alusión a su padre, que falleció en la dana.

Y enfatizó: “Mi lucha va a seguir hasta que Mazón no esté, y luego también, de otra manera, porque que se vaya es el primer paso aquí”.

En cuanto a los abucheos a Mazón, sostuvo que era “previsible” que sucediera porque él “encendió la mecha” al acudir. A su juicio, son “el reflejo de lo que el pueblo valenciano siente hacia él”.

Mariló Gradolí, se preguntó si la comparecencia que piensa hacer Mazón será “como la que hizo para anunciar que el 29 es un día de luto, cuando los valencianos tenemos el día 29 marcado en fango en el corazón y en el alma”.

“No hace falta que reflexione, tiene que escuchar a la sociedad valenciana que no para de pedirle que dimita.

En estos momentos a Carlos Mazón no se lo cree nadie”, recalcó. De hecho, aseguró que en su asociación esperan que el jefe del Consell “dimita antes” de que tengan que convocar la próxima manifestación mensual para exigir su dimisión por la gestión de la dana.