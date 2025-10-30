Las autoridades detienen a siete personas por el hurto en el museo del Louvre, pero falta uno de los ladrones

Dos personas hacen un selfi ante el lugar por el que los ladrones accedieron a la pinacoteca parisina Archivo El Ideal Gallego

Once días después del audaz robo de ocho joyas de la corona francesa en el Museo del Louvre, siete sospechosos están ya en prisión provisional o bajo custodia policial, aunque aún faltan por localizar a uno de los cuatro ladrones del comando ejecutor del golpe del 19 de octubre y también el botín.

Los frutos de la investigación, en la que participan más de un centenar de agentes y magistrados, empezaron a cosecharse el pasado sábado con los dos primeros arrestos y continuó la noche de ayer con otros cinco detenidos, todos en la región parisiense.

La fiscal de París, Laure Beccuau, que anunció este jueves las nuevas detenciones, comparó la investigación con “el hilo de Ariadna” y su papel en este proceso, dijo, no es preocuparse por dónde están las joyas sino mantenerse “firme” para tratar de encontrarlas.

En una entrevista a la emisora ‘RTL’, la fiscal envió un claro mensaje a quien tenga las joyas: “La Justicia tendrá en cuenta que en este robo no se causó ningún daño” y “la cooperación con la investigación se tiene en cuenta al determinar la sentencia”.

Las ocho joyas de la corona que fueron sustraídas el pasado 19 de octubre siguen desaparecidas

El valor material de las joyas fue estimado por el Louvre en unos 88 millones de euros, mientras que el patrimonial e histórico es incalculable, según los expertos, ya que incluye la diadema de la emperatriz Eugenia, adornada con casi 2.000 diamantes, así como el collar del conjunto de zafiros que perteneció a María Amelia, la última reina de Francia, y a Hortensia de Beauharnais, madre de Napoleón III.

Beccuau desveló que uno de los detenidos la pasada noche “era objetivo de los investigadores” y tienen “pruebas de ADN” que lo vinculan directamente con el robo.

Señaló que los otros cuatro detenidos el miércoles “pueden aportar información sobre cómo se desarrolló” el golpe, sin dar datos de sus perfiles porque, señaló, “es demasiado pronto” y “la investigación avanza poco a poco” y no se descartan más arrestos.

La redada de la víspera se produjo la misma noche en la que los dos detenidos del pasado sábado fueron imputados por el juez instructor del caso, por “robo organizado y conspiración para delinquir”, e ingresaron en prisión preventiva. Esos cargos pueden acarrear hasta quince y diez años de cárcel, respectivamente.

Los dos hombres detenidos el pasado sábado, ambos en la treintena, “admitieron parcialmente los hechos”, explicó Beccuau.

Se sospecha que fueron ellos quienes “entraron en la Galería de Apolo para robar las joyas”, precisó la fiscal.

Uno de los detenidos en la pasada noche formaría parte del comando que robó las joyas en apenas ocho minutos en plena luz del día y a vista del todo el mundo haciéndose pasar por operarios.

Según la fiscal, los dos arrestados en la primera redada –de nacionalidad argelina y francesa– tenían antecedentes penales, uno de ellos por delitos de tráfico y el otro por robo agravado.