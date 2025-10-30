Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Sociedad

Carlos III inicia un proceso formal para retirarle a Andrés el título de príncipe

El monarca británico tomaesta decisión tras la controversia por la pasada relación de su hermano, el duque de York, con el pederasta estadounidense Jeffrey Epstein

Efe
30/10/2025 22:56
El príncipe Andrés del Reino Unido, durante la ceremonia de Coronación de su hermano en mayo de 2023
El príncipe Andrés del Reino Unido, durante la ceremonia de Coronación de su hermano en mayo de 2023
Archivo El Ideal Gallego

El rey británico, Carlos III, inició este juves un proceso formal para retirar el título de príncipe y demás honores y distinciones a su hermano Andrés, según indicó el Palacio de Buckingham en un comunicado, a raíz de la controversia por el pasado vínculo con el pederasta estadounidense Jeffrey Epstein.

 “Su Majestad ha iniciado hoy (por ayer) un proceso formal para retirar el título, los honores y las distinciones del príncipe Andrés”, inició la nota emitida por la casa real británica.

 La distinción oficial del tercer hijo de la reina Isabel II pasará a ser, a partir de ahora, “Andrés Mountbatten Windsor”, precisó Buckingham, que por primera vez omitió la nomenclatura de príncipe.

 Andrés también deberá abandonar el actual contrato de alquiler en la mansión de Royal Lodge, en las inmediaciones del Castillo de Windsor, que hasta ahora le brindó “protección legal” para continuar residiendo allí.

 “Se le ha notificado formalmente que debe renunciar al contrato de alquiler y se trasladará a otro alojamiento privado”, señaló la casa real británica. 

Del mismo modo, precisó que estas sanciones se consideran “necesarias a pesar que Andrés sigue negando las acusaciones en su contra” por los escándalos sexuales derivados de su relación con el pederasta estadounidense Jeffrey Epstein.

Solidaridad con las víctimas

El comunicado de Buckingham finalizó indicando que los monarcas del Reino Unido, Carlos III y Camilla, buscan “dejar claro que sus pensamientos y su más sincera solidaridad han estado y seguirán estando con las víctimas y los supervivientes de cualquier forma de abuso”.

 El anuncio supone el paso definitivo del monarca para desvincular por completo la figura de Andrés de la Corona británica, apenas unas semanas más tarde de que este último publicase un comunicado en el que decidía renunciar voluntariamente al uso de sus títulos y honores reales para que sus acusaciones no fueran una distracción al trabajo de la familia real.

 Andrés, que popularmente era conocido bajo el título de duque de York, conservaba el título de príncipe puesto que es algo que le venía de nacimiento.

 En los últimos días la presión sobre Carlos III había aumentado todavía más después de varios diputados se mostrasen dispuestos a abrir un debate en el Parlamento sobre la conducta del príncipe Andrés y la posibilidad de retirarle sus títulos y de que una de sus supuestas víctimas sexuales, Virginia Giuffre, lo acusase en sus memorias póstumas. 

