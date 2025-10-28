Miles de estudiantes salen a la calle contra “el monstruo del bullying”

Participantes en la manifestación de Madrid, este martes, a su paso por la calle de Alcalá Borja Sánchez-Trillo (Efe)

Miles de estudiantes, convocados por el Sindicato de Estudiantes, se manifestaron este martes a las 12.00 horas en las calles de las principales ciudades españolas para acabar “con el monstruo del bullying” tras el caso de Sandra Peña, la menor que se suicidó presuntamente tras sufrir acoso escolar en Sevilla.

Las manifestaciones fueron convocadas en 55 ciudades de todo el país en el marco de una huelga estudiantil y, en el caso de Sevilla, la ciudad natal de Sandra Peña, la concentración partió desde la Plaza Nueva hasta el Palacio de San Telmo.

En la manifestación de Sevilla, que congregó a 30.000 personas informaron los organizadores, los jóvenes marcharon con pancartas con consignas como “Sandra no te olvidamos” y “No a la violencia escolar”.

Los alumnos arroparon con aplausos a la familia de la niña. En declaraciones a los medios, la portavoz del sindicato de estudiantes a nivel andaluz, Elena Ocaña, mostró “su apoyo a la familia de Sandra”, a la par que indicó que no “solo hay que hablar de la maldad en abstracto”, sino también que “hay una serie de responsables” ante lo que calificó como “un problema de primer orden”.

En este sentido, Ocaña señaló al Colegio Irlandesas de Loreto por “no hacer nada” pese a que “habían recibido una queja en dos ocasiones”. Reseñó que el centro educativo no actuó “para no perjudicar su imagen”. “No aplicaron ningún tipo de protocolo en defensa de este propio negocio, para poder seguir llevándose todos esos millones que se embolsan por parte de la Junta”, destacó.

En esta línea, pidió a la Junta de Andalucía mayor inversión en pedagogos y psicólogos para atender casos de la salud mental en los centros educativos. A la par, criticó el “desmantelamiento de la educación pública” por parte del Gobierno de Juanma Moreno, “mientras otorga millones a centros de la Iglesia”.

A la concentración asistieron los padres y otros familiares de Sandra. Su tío y portavoz, Isaac Villar, mostró su apoyo a la manifestación contra lo que calificó como “una lacra que está sufriendo el país”.

Asimismo, agradeció “el cariño” por parte de la sociedad civil. “Nos da fuerza, tenemos que seguir porque el problema existe”, destacó.

Por su parte, la manifestación de Madrid partió de la Puerta del Sol. “La Gran Vía de Madrid llena de fuerza contra el bullying. Basta de taparlo, no nos engañan. Fuera matones de nuestras aulas”, denunciaron los estudiantes.

“Sandra, hermana, nosotros no olvidamos. Hay responsables”, sentenciaron los jóvenes madrileños.

El Sindicato de Estudiantes incidió en que los alumnos quieren “recursos, no lamentos” contra el acoso escolar y advirtió de que el único protocolo que sirve contra el bullying “es un plan de rescate a la educación pública”.

En este sentido, reclamó condiciones dignas, psicólogos y acabar con la masificación: “¡Basta de ocultar dónde se esconde el bullying!”.

“Hoy gritamos para que mañana no tengamos que callar. Para acabar con el monstruo del bullying en nuestras aulas y exigir medidas urgentes para atajarlo. Sandra, hermana, nunca te olvidaremos. Ni a ti ni a todas las víctimas invisibles de esta lacra terrorífica”, manifestó la organización estudiantil.