El año 2026 tendrá once días festivos nacionales, de los que ocho serán comunes

Turistas abarrotan la playa benidormense de Poniente Archivo El Ideal Gallego

El año 2026 tendrá once festivos en España, uno menos que este año, de los cuales ocho son comunes a todas las comunidades, según el calendario laboral publicado este martes en el BOE.

De ellos, siete son fiestas nacionales no sustituibles: Año Nuevo (1 de enero), Viernes Santo (3 de abril), Fiesta del Trabajo (1 de mayo), Asunción de la Virgen (15 de agosto), Fiesta Nacional (12 de octubre), Inmaculada Concepción (8 de diciembre) y Natividad del Señor (25 de diciembre). Además, todas las comunidades celebrarán la Epifanía del Señor (6 de enero), una de las fiestas nacionales que puede ser sustituida por otra autonómica.

El año que viene cae en viernes el 1 de mayo, Día del Trabajo, y en lunes la Fiesta Nacional de España (12 de octubre), lo que permitirá extender el fin de semana, al igual que en las comunidades que optaron por hacer festivos los lunes tras Todos los Santos y el Día de la Constitución.

De las otras jornadas festivas, hasta completar las once, la mayoría de las regiones optó por celebrar también el Jueves Santo. Muchas comunidades prefirieron festejar el día siguiente a Todos los Santos (2 de noviembre): Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid y Navarra.

Celebrarán San José (19 de marzo) Galicia, Murcia, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana, mientras que Santiago Apóstol (25 de julio) será fiesta en Galicia y País Vasco.

El Lunes de Pascua (6 de abril) será festivo en Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Navarra, País Vasco, La Rioja y Comunidad Valenciana, mientras que Castilla-La Mancha celebrará la fiesta del Corpus Christi (4 de junio) y Cataluña, Galicia y Comunidad Valenciana, San Juan (24 de junio).