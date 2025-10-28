Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad

El año 2026 tendrá once días festivos nacionales, de los que ocho serán comunes

Siete de esas jornadas son fiestas nacionales que no pueden ser sustituidas por otras

Efe
28/10/2025 22:30
Turistas abarrotan la playa benidormense de Poniente
Turistas abarrotan la playa benidormense de Poniente
Archivo El Ideal Gallego

El año 2026 tendrá once festivos en España, uno menos que este año, de los cuales ocho son comunes a todas las comunidades, según el calendario laboral publicado este martes en el BOE.

 De ellos, siete son fiestas nacionales no sustituibles: Año Nuevo (1 de enero), Viernes Santo (3 de abril), Fiesta del Trabajo (1 de mayo), Asunción de la Virgen (15 de agosto), Fiesta Nacional (12 de octubre), Inmaculada Concepción (8 de diciembre) y Natividad del Señor (25 de diciembre). Además, todas las comunidades celebrarán la Epifanía del Señor (6 de enero), una de las fiestas nacionales que puede ser sustituida por otra autonómica.

 El año que viene cae en viernes el 1 de mayo, Día del Trabajo, y en lunes la Fiesta Nacional de España (12 de octubre), lo que permitirá extender el fin de semana, al igual que en las comunidades que optaron por hacer festivos los lunes tras Todos los Santos y el Día de la Constitución.

 De las otras jornadas festivas, hasta completar las once, la mayoría de las regiones optó por celebrar también el Jueves Santo. Muchas comunidades prefirieron festejar el día siguiente a Todos los Santos (2 de noviembre): Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid y Navarra. 

Celebrarán San José (19 de marzo) Galicia, Murcia, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana, mientras que Santiago Apóstol (25 de julio) será fiesta en Galicia y País Vasco.

 El Lunes de Pascua (6 de abril) será festivo en Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Navarra, País Vasco, La Rioja y Comunidad Valenciana, mientras que Castilla-La Mancha celebrará la fiesta del Corpus Christi (4 de junio) y Cataluña, Galicia y Comunidad Valenciana, San Juan (24 de junio). 

Te puede interesar

Oficina de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno

El padrón municipal pierde de golpe 500 habitantes debido a las bajas de inmigrantes
Abel Peña
Julio Abalde, durante la entrevista

Julio Abalde | “No veo necesario crear un centro de menores no acompañados”
Abel Peña
El Mercado de San Agustín es uno de los inmuebles destacados

Los 25 edificios ‘docomomo’ que se esconden en A Coruña
Doda Vázquez
Uno de los mandilones que se vieron en la Semana de la Moda de París

El mandilón de la abuela
Luís Pousa