Tres hermanas menores relatan cómo su abuelo las drogó y violó, a veces junto a un amigo

Audiencia provincial de Madrid EFE

Tres hermanas menores de edad han explicado cómo la pareja de su abuela, al que reconocían como su abuelo y que se enfrenta a más de 70 años de cárcel, las violó durante al menos dos años, drogándolas, y las amenazaba para que no contasen las agresiones, en las que a veces le acompañaba un amigo, también acusado.

La Audiencia de Madrid ha comenzado este lunes el juicio a Antonio A.V. y Fernando O.V., en el que la Fiscalía pide 45 años de cárcel para el primero por tres delitos continuados de agresión sexual a las nietas de su pareja, de 12, 9 y 7 años, cometidos entre 2020 y 2022 en Serranillos del Valle (Madrid), y 7 para el segundo por un delito de abuso sexual sobre menor y exhibicionismo.

La acusación particular eleva este petición a 72 y 19 años de cárcel, respectivamente.

El principal acusado, Antonio, que tiene 63 años, ha entrado a la sala de vistas con el rostro cubierto, gafas de sol y mascarilla, y entre un fuerte despliegue policial. Está en libertad desde 2024, ya que tras cumplir dos años en prisión provisional nadie pidió la prórroga de esta medida y quedó en libertad, según ha detallado fuentes jurídicas.

El otro acusado, más mayor, ha accedido con dificultad, apoyándose en un bastón.

El juicio ha arrancado con la exhibición de las declaraciones que se tomaron a las niñas en fase de instrucción, que se grabaron para que constasen como prueba preconstituida de cara al resto del proceso.

En ellas narran varios episodios en los que Antonio -al que llamaban abuelo- las agredió sexualmente y las amenazó para que no contasen nada.

Las tres hermanas también detallan cómo en ocasiones el acusado las drogaba, al obligarlas a beber un batido "que sabía muy mal" y a tomar unas "pastillas blancas", tras cuya ingesta no recordaban nada.

También han declarado varios agentes de la Guardia Civil, quienes han explicado que la investigación se inició tras una discusión entre la abuela paterna de las niñas y su pareja, Antonio, tras la cual éste abandonó el domicilio familiar.

El acusado justificó su huida en un mensaje de audio que le envió a la abuela de las menores, en el que "se escuchaba perfectamente" cómo manifestaba que estaba “obsesionado y enamorado” de la nieta mayor, y en el que incluso llegó a confesar los hechos cometidos, ha dicho un agente.

Además, han detallado que su detención no fue fácil, ya que el acusado "no colaboró", al enviar "direcciones erróneas" a la abuela de las niñas.

También han declarado este lunes dos psicólogas que entrevistaron a la hermana mayor en agosto de 2022, quienes han relatado cómo se puso a llorar porque "tenía mucho miedo de ver a su abuelo" porque la había amenazado con "hacer daño a sus hermanas" si contaba lo que le había hecho.

La Fiscalía sostiene que el principal acusado cometió los delitos desde finales de 2020 hasta agosto de 2022, cuando hizo tocamientos y violó, dándoles drogas para que no recordaran nada, a las tres nietas de su pareja, a las que cuidaba.

Lo hacía en su casa de Serranillos del Valle, en un parque o en unas casas abandonadas en las afueras de esa localidad. En el caso de la niña más mayor llegó a agredirla más de 30 veces, según la Fiscalía.

La fiscal añade que Antonio actuaba a veces "de manera concertada y coordinada" con el otro acusado, que no solo conocía el delito sino que participaba en el mismo.

Por su parte la acusación particular, ejercida por el letrado Alberto Martín, pide un total de 72 años de cárcel para Antonio A.V. como autor de tres delitos continuados de agresión sexual a menor y añadiendo la accesoria de abuso de confianza, ya que las niñas reconocían al acusado "como su abuelo", así como tres delitos de coacciones, tres de amenazas y tres de exhibicionismo.

Para el otro acusado solicita una pena total de 19 años por un delito de abuso sexual y tres delitos de exhibicionismo.

Sin embargo, las defensas de Antonio A.V. y Fernando O.V. piden la libre absolución para sus defendidos, quienes niegan ser autores de los hechos.