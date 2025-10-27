Confirman que el asesino de Morata de Tajuña era consciente del triple crimen

Captura de vídeo de la Audiencia de Madrid en el juicio a Dilawar Hussain F.C EFE

Los médicos que trataron al autor confeso de la muerte de tres hermanos septuagenarios en Morata de Tajuña (Madrid) han explicado que tenía un trastorno paranoide y una situación de estrés que afectaba levemente a sus capacidades, pero era consciente de los hechos que cometió.

La Audiencia Provincial de Madrid ha continuado este lunes, con declaraciones de forenses y peritos, el juicio con jurado a Dilawar Hussain F.C. por la muerte de Amelia, Ángeles y Pepe el 17 de diciembre de 2023, un crimen por el que la Fiscalía pide 36 años de cárcel para el encausado, quien tras ingresar en prisión mató también a su compañero de celda.

Su defensa solicita en cambio siete años y medio de cárcel al aplicar a los tres homicidios las atenuantes de alteración psíquica, arrebato u obcecación y confesión.

Los forenses que practicaron las autopsias han detallado que los hermanos, de unos 70 años, fueron golpeados con un palo de hierro en la cabeza de manera intensa, lo que le provocó en algún caso que el cráneo se rompiese en dos.

Por su parte los profesionales que atendieron a Dilawar en la cárcel, tras el crimen, han explicado que no sufría una enfermedad o trastorno que anulara sus capacidades, y en aquel momento era consciente de sus hechos, ya que "cognitivamente entendía su acción como mala".

Cuando se entrevistaron con él no mostró arrepentimiento hacia las víctimas, y solo refería pena por su familia en Pakistán, han dicho.

Sí sufría un trastorno paranoide que unido al estrés que acumulaba le afectaba de forma leve y le hacía entender que había sido ofendido y que tenía pendiente un "ajuste de cuentas".

El juicio continuará mañana martes con la declaración del acusado y los informes finales.