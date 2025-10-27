Andalucía defiende que halló 1.807 casos con 400.000 mamografías

Concentración en Huelva el pasado 9 de octubre por el retraso en los cribados del cáncer de mama en Andalucía Archivo El Ideal Gallego

La primera comparecencia parlamentaria en comisión de la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, sobre las nuevas competencias que asumió tras la dimisión de Rocío Hernández como consejera de Salud y el decreto 5/2025 del presidente de la Junta sobre reordenación de competencias derivó en un debate con la oposición sobre la crisis de las mamografías del programa de cribado de cáncer de mama.

Se trata de “hablar de lo que habla la calle”, como le espetó la parlamentaria de Vox en Andalucía Cristina Alejandra Jiménez para justificar ese giro de guion sobre la comparecencia, mientras que la socialista Alicia Murillo demandó conocer “las aplicaciones presupuestarias del plan de choque de cribado del cáncer”, por cuanto en caso contrario se trataría de “un acto de fe sobre lo que nos digan”.

“De dónde sale el dinero anunciado para el plan de choque”, remachó en el mismo sentido la diputada de Vox.

Recriminaciones

España, quien recriminó a los grupos de la comisión, representada por los grupos socialista y Vox en Andalucía, que “solo quieren hablar de sanidad”, con el argumento de que “ésta no es la comisión donde tiene que hablar de sanidad”, para blandir entonces la conclusión de que “los cribados salvan vidas”, ya que aseguró que “se hallaron 1.807 cánceres de mama entre 400.000 mamografías”, así como que a medio millón de mujeres se les invita a participar en el programa de cribado.

La también portavoz del Ejecutivo de Juanma Moreno sostuvo que el Gobierno andaluz “reconoce los errores” y ofrece “planes, soluciones” dentro de lo cual situó el dato de los 2.317 casos calificados como “no concluyentes”, de las cuales 1.778 pacientes ya se han hecho una nueva prueba radiológica, mientras que las 539 restantes la tendrán antes del 30 de noviembre.

Tras remarcar que con la crisis de las pulseras de los maltratadores “jamás ha dimitido nadie”, España recriminó a los diputados socialistas que su gasto sanitario “no llegaba a 10.000 millones” cuando en estos momentos “vamos por 16.265 millones”, además de contraponer un gasto en equipamiento oncológico de 129 millones frente a los 29 millones que atribuyó a los socialistas, a lo que sumó que la implantación del cribado de cáncer de colon es una contribución de un gobierno del Partido Popular.

Mientras, España reclamó a la oposición andaluza “ser un poco más serios” en sus críticas cuando ha blandido un gasto sanitario que representa “casi el 7% del PIB de Andalucía”, que son 6.500 millones más que en 2018 y 1.000 millones sobre el gasto previsto en este 2025, la consejera y portavoz del Gobierno de Andalucía proclamó que “la palabra recorte sanitario la inventó la señora Montero”.