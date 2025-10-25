Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad

Dos detenidos por el presunto asesinato de una mujer en Alicante, investigado como posible violencia de género

Ep
25/10/2025 13:44
Policía Nacional
Archivo El Ideal Gallego

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres como presuntos autores del asesinato de una mujer en la ciudad de Alicante, que se está investigando como un posible caso de violencia de género, según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas al caso.

El cuerpo policial está investigando el suceso y ha arrestado a dos varones por estos hechos.

Por su parte, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género está recabando datos del asesinato por presunta violencia de género de una mujer en la ciudad de Alicante.

Te puede interesar

Estadio de Riazor

Cortes de tráfico y consejos para aparcar en A Coruña por el partido Dépor - Valladolid
Noela Rey Méndez
Puentes de madera de As Cascas y A Ribeira en Betanzos

Betanzos renueva la pasarela peatonal de madera de As Cascas al Pasatiempo y acondiciona la de A Ribeira
Redacción
Intervención de la Guardia Civil en un accidente de tráfico

Fallece un joven de 23 años tras una salida de vía en Lugo
EP
Numerosos vecinos y visitantes aprovecharon el fin de semana para pasarse por el centro para descubrir las nuevas tiendas y espacios de hostelería y restauración

Guía para no perderse en el nuevo Marineda City
Noela Rey Méndez