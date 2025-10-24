La princesa Leonor apuesta por la confianza en la democracia frente a la intolerancia

La princesa Leonor, este vierneds, durante su intervención en el Teatro Campoamor de Oviedo Ballesteros (Efe)

La princesa de Asturias apostó este viernes, en su discurso en la ceremonia de los premios que llevan su nombre, por cuidar y defender los valores que guían a españoles y europeos y por confiar en la democracia frente a la intolerancia, en el Estado social de derecho frente al abuso de poder.

“La convivencia no es fácil, pero es el único camino para lograr el progreso compartido”, ha indicado la heredera de la Corona. La princesa Leonor, en un discurso en el que homenajeó a los galardonados con los premios Princesa de Asturias 2025 y de los que hizo una semblanza en forma de carta, consideró la complejidad del mundo actual ante la que, señaló, hay que equiparse con “buenas herramientas”.

Y quizás, indicó, hay que volver a lo esencial como es el respeto a quienes piensan diferente y a los que son diferentes y “regresar a la educación, a valorar a los maestros y maestras y considerar la educación obligatoria como una etapa crucial en la que las administraciones y la sociedad civil deben implicarse para que cada ciudadano tenga oportunidades”, incidió.

También subrayó la necesidad de ayudar a quienes no lo tienen fácil, a las personas más vulnerables, a los jóvenes que pelean por formarse, por tener un trabajo y un hogar o a las personas mayores que no quieren estar solas, igual que a los niños en riesgo de pobreza.

“Quizá haya que recordar lo que significa tratar bien al prójimo, salir de la trinchera, sacudirnos el miedo, unirnos para hacer las cosas mejor, pensar en que, si no miramos al otro, no sabremos construir confianza”, indicó la princesa. Por eso hay que cuidar y defender los valores que como españoles, europeos o ciudadanos de cualquier lugar “nos definen y nos guían”, pidió la heredera porque “confiar en ellos es confiar en la libertad frente al miedo, en la justicia frente a la arbitrariedad, en la democracia frente a la intolerancia, en el Estado social de derecho frente al abuso de poder, en los derechos humanos frente a la indiferencia”, destacó.

Por su parte, su padre, el rey Felipe VI advirtió de los dos extremos inquietantes entre los que se debate el mundo actual: un individualismo radical y una globalización que degrada la diversidad y ante los que apostó por la educación en valores.

Convivencia democrática

En su discurso en la ceremonia, que presidió junto con la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, y a la que asistió también la reina Sofía, el rey recalcó que la convivencia democrática “tiene su gran pilar en la educación”.

Por ello, se mostró convencido de que, “mientras seamos capaces de inculcar en quienes vienen detrás de nosotros los principios y valores por los que hemos luchado, les estaremos dando las herramientas para construir su futuro”.

Y llamó la atención sobre lo paradójico que es que sociedades tan interconectadas “estén tan solas, se sienten solas o tienen problemas para comunicarse”.

Por otro lado , agregó, que existe una “pulsión globalizadora que todo lo homogeneiza, que oscurece las diferencias, las singularidades, que degrada la diversidad” en favor de comportamientos gregarios, sujetos a los dictados de una red, un algoritmo o una pantalla.

Y ante estos extremos ha abogado por la educación. Una dimensión muy presente en los premios Princesa de Asturias, consideró el jefe del Estado, que admiró el camino recorrido por los galardonados y cuyo ejemplo puede inspirar para mejorar el mundo actual, aseguró.

Felipe VI señaló también que en las sucesivas ceremonias, le corresponde ya ir cediendo espacio a su hija Leonor, como heredera de la Corona y como presidenta de honor de la fundación desde hace once años. Porque la princesa, recordó, ha ido asumiendo esta tarea “dando a cada paso nuevas pruebas de madurez y sensibilidad”.

Seguirá, no obstante, vinculado a estos premios y a una tierra de la que reciben tanto afecto, y que les traen tantos recuerdos y vivencias que ve difícil corresponder justamente, dijo.