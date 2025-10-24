George Clooney, sobre Jay Kelly: “Soy afortunado de no ser infeliz como él”

El actor y director estadounidense, este pasado 23 de octubre, en la alfombra roja del AFI Fest Mónica Rubalcava (Efe)

El actor y también director estadounidense George Clooney asegura que se siente “afortunado de no ser tan infeliz” como Jay Kelly, el personaje que interpreta en la película homónima sobre una estrella de Hollywood que enfrenta las consecuencias de sus decisiones.

“Tengo la suerte de no ser tan infeliz como él y de tener muy buenos amigos, personas que me agradan y con las que tengo una relación cercana. Así que no me siento tan aislado como él”, declaró Clooney durante su paso por la alfombra roja del AFI Fest, que se lleva a cabo hasta el 26 de octubre.

La cinta, dirigida por el director Noah Baumbach (‘Marriage Story’, ‘Historia de un matrimonio’), retrata la intensa y solitaria vida de un actor exitoso que confronta los fantasmas de su pasado en el marco de su 35 aniversario de carrera.

Enfocado en el futuro

A diferencia de Kelly, quien pasa sus días reflexionando el curso de su vida arrepentido de muchas de sus decisiones, Clooney se mantiene enfocado en el futuro y emocionado por lo que viene. “Tengo 64 años y no estoy realmente listo para mirar hacia atrás y, ya sabes, quedarme estancado en eso.

Más bien, disfruto mirando hacia adelante y viendo qué viene después”, añadió el actor. La película, que se estrenará en salas de cine el próximo 14 de noviembre y llegará a la plataforma de Netflix el 5 de diciembre, también cuenta con la participación de Adam Sandler, quien interpreta a Ron, el fiel representante de toda la vida y único amigo de Kelly.

Sobre la nostálgica historia, Sandler comentó: “Es emotivo el simple hecho de ver a un hombre crecer frente a la cámara”. Si bien la cinta muestra el ajetreo de la competitiva industria cinematográfica y retrata las desventajas de la exposición y la fama, Sandler destacó que estos temas también reflejan dilemas universales para cualquier profesional.

“Trata simplemente de trabajo y esfuerzo. De mirar atrás y decir, ‘vaya, ojalá hubiera hecho esto en lugar de aquello’, cuando ya no hay nada que se pueda hacer al respecto”, apuntó Adam Sandler. La película de Baumbach también cuenta con las actuaciones de Laura Dern, Greta Gerwig y Sadie Sandler.