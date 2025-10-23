Cuatro de cada diez conductores son denunciados por usar el teléfono móvil al volante

Un conductor usando el móvil al volante Archivo El Ideal Gallego

Cuatro de cada diez conductores fueron denunciados por usar el teléfono móvil al volante durante la campaña especial de vigilancia para concienciar del peligro que suponen las distracciones llevada a cabo por la Dirección General de Tráfico (DGT) entre los pasados días 6 y 12.

Durante una semana fueron controlados 404.258 vehículos y de las 8.088 denuncias interpuestas 3.283 lo fueron por utilizar manualmente el teléfono móvil mientras se conducía, informa la DGT.

Los controles preventivos permitieron también interceptar a 825 conductores que además de cometer una distracción estaban al volante bajo los efectos del alcohol y a 786 que habían consumido drogas.

Además de agentes la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil han participado en la campaña policías locales con controles en vías de sus municipios.

En total han realizado 7.663 controles en los que han denunciado a 7.983 conductores (las denuncias ascienden a 8.088 porque alguna de las personas que iba al volante ha recibido más de una por haber cometido más de una infracción).

Una vez más la infracción más numerosa, con el 40,6 por ciento de las denuncias formuladas, ha sido conducir sujetando con la mano el teléfono móvil, a pesar del riesgo que conlleva y de la pérdida de seis puntos del permiso que lleva aparejada, recuerda la DGT.

Tras la conducción distraída por el teléfono móvil la infracción más frecuente siguen siendo abrocharse el cinturón mientras se conduce, generalmente cuando el conductor es visto por los agentes, por lo que han sido denunciadas 427 personas.

Asimismo, el uso de cascos o auriculares conectados a aparatos reproductores de sonido distintos del teléfono móvil, una conducta que también esta prohibida porque supone una distracción en la conducción y por la que han sido denunciados 351 conductores.

Entre los comportamientos denunciados también se registraron lecturas al volante (239 casos), búsqueda de objetos (135), distraerse con otros ocupantes (87) o comer mientras se conduce (63), entre otros.

Con esta campaña de intensificación de la vigilancia la DGT ha querido reforzar su mensaje de concienciación sobre la necesidad de mantener la atención plena al volante y recordar que cualquier distracción por mínima que parezca puede tener consecuencias graves en la seguridad vial.