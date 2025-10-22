Mi cuenta

El Ideal Gallego

Sociedad

Nace el primer sistema que centraliza datos clave del cáncer en el país y por comunidades

La puesta en marcha del SIEC permitirá facilitar la vigilancia de la enfermedad y el desarrollo de políticas sanitarias

Efe
22/10/2025 22:37
Una persona sujeta un cartel a favor de la prevención contra el cáncer el 8 de octubre en Sevilla
Archivo El Ideal Gallego

El Sistema de Información Epidemiológica del Cáncer en España (SIEC) ofrece desde este miércoles por primera vez en España información actualizada, integrada y desagregada por comunidades relativa a los principales indicadores del cáncer, lo cual facilitará su vigilancia y desarrollo de políticas sanitarias.

 En la plataforma han participado la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), el área de Epidemiología y Salud Pública del Centro de Investigación Biomédica en Red (Ciberesp) y el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) –dependiente del Ministerio de Sanidad–; la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) además de la Red Española de Registros de Cáncer (Redecan).

 El SIEC, que desde ayer se puede consultar a través del portal https://siec.ciberisciii.es/, aglutina datos de incidencia, prevalencia, mortalidad y supervivencia de todos los tipos de cáncer de manera unificada, estandarizada y accesible públicamente, con desagregación por sexo, edad, localización tumoral y comunidad autónoma.

 Además, integra los indicadores epidemiológicos a través de una visualización interactiva, que facilita el acceso a los datos. 

El sistema recoge la evidencia científica más actualizada sobre factores de riesgo y preventivos asociados a los diferentes tipos de cáncer y permite realizar búsquedas por tipo de tumor o por factor de riesgo.

Esfuerzo técnico y humano

Durante su presentación, el presidente de la AECC, Ramón Reyes, valoró el esfuerzo técnico y humano que ha supuesto poner en marcha este proyecto ante la falta de datos en España. 

En la misma línea del mensaje que la AECC lanzó este pasado martes ante la negativa de las comunidades del Partido Popular de facilitar los indicadores de sus cribados de cáncer al Ministerio de Sanidad, Reyes volvió a insistir además en que “los datos no son de ningún gobierno, son de la sociedad”.

 “El cáncer no conoce ideologías, razas o problemas de orientación sexual”, subrayó. 

Por su parte, la directora del CNE, Marina Pollán, mostró su deseo de que haya un registro a nivel nacional, en el que le consta que el Ministerio de Sanidad que dirige Mónica García está trabajando.

 También precisó Pollán que, aunque el SIEC es un avance “muy importante” para contar con información actualizada de la enfermedad, “no puede suponer el punto de abandono de todas las autoridades y agentes que tienen la responsabilidad de ofrecernos más y mayor información”, concluyó la directora del CNE. 

