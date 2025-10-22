La Delegación del Gobierno pide esperar a las pruebas para ver si el cadáver hallado es víctima de la DANA

Estado de las infraestructuras hídricas del municipio valenciano de Torrent Biel ALiño (Efe)

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, pidió que se espere al fin de las pruebas de reconocimiento para determinar si el cadáver hallado este pasado martes en el municipio valenciano de Manises corresponde a una de las tres personas aún desaparecidas en la DANA del 29 de octubre de 2024.

“Existe una posibilidad, pero no es la única posibilidad”, señaló en declaraciones a los periodistas durante una visita a Chiva, donde indicó que se están practicando las pruebas de reconocimiento al cuerpo.

Unos operarios encontraron este pasado martes durante unos trabajos de movimiento de tierra en el municipio valenciano de Manises los restos mortales de una persona.

Afecto y ánimo

La delegada trasladó, además, todo su cariño, afecto y ánimo a las familias de estas tres personas aun desaparecidas, y les aseguró que no las han olvidado y que siguen trabajando y muy pendientes hasta el día que puedan encontrar sus cuerpos.

Bernabé afirmó que en estos momentos hay muchas obras en marcha y se está removiendo mucho terreno, por lo que “siempre pueden darse circunstancias como las que se dieron ayer (por el martes)”, aunque insistió en que todavía no se puede confirmar que el cuerpo corresponda a una de las víctimas desaparecidas de la DANA.

Según confirmó el Tribunal Superior de Justicia valenciano, los restos mortales hallados en Manises fueron trasladados, por orden de la autoridad judicial, a dependencias del Instituto de Medicina Legal de Valéncia para la práctica de la autopsia y el resto de pruebas forenses y policiales que han de determinar, por un lado, las causas del fallecimiento y, por otro, la identidad del cadáver.

Durante todos estos meses diferentes cuerpos de seguridad y rescate mantuvieron activos los trabajos de búsqueda específica de los cadáveres de estas tres personas.

Se trata de Elizabeth Gil, de 37 años y madre de dos niños, que fue vista con vida por última vez cuando la riada arrolló el vehículo conducido por su madre (cuyo cadáver sí fue encontrado) en Cheste; Francisco Ruiz, de 64, que desapareció en Montserrat tras poner a salvo a sus dos nietos; y José Javier Vicent, desaparecido en Pedralba cuando conducía junto a su hija (cuyo cuerpo fue hallado a más de 60 kilómetros).