Isabel Preysler publica las apasionadas cartas de amor de Vargas Llosa

Isabel Preysler posa antes de presentar sus memorias, este miércoles en Madrid. EFE

Un traje sastre verde agua, Isabel Preysler ha aparecido ante más de cien periodistas, 'Mi verdadera historia' donde relata su vida como esposa, madre, además de los momentos con los hombres con los que ha compartido su vida.

Acompañada por su hija Tamara Falcó y fieles amigos como Nuria González, viuda de Fernando Fernández Tapias, Preysler (Manila, Filipinas, 1951) ha señalado que se ha decidido a escribir estas memorias porque se han dicho "tantas cosas falsas, que ahora he decidido hacerlo yo. Tengo la edad adecuada".

Aunque asegura que el libro "es la realidad con matices". Desvela que ha contado con sus hijos en la edición final, a los que ha dejado leer su contenido y ha corregido "lo que han considerado mejor", aunque admite en entre sonrisas que es posible que haya borrado algunos pasajes que incluyó en el primer borrador.

Uno de los capítulos más jugosos ha sido el dedicado al escritor y premio Nobel de Literatura, el peruano Mario Vargas Llosas, su última pareja conocida, el que mantuvo una relación de ocho años, de 2015 a 2022.

Una relación que no finalizó en buenos términos, tras la cual el escritor recompuso la relación rota con sus hijos y su exesposa, Patricia.

"Me llena de perplejidad y aún no consigo entender el empeño de su entorno por intentar hacer creer a todo el mundo que Mario fue desgraciado a mi lado", señala.

Quizá esa es la razón que le ha llevado a publicar algunas de las cartas que le envió Vargas Llosa cuando estaba ausente, con palabras llenas de amor y complicidad.

"Las cartas son mías y puedo publicarlas para demostrar que él era feliz conmigo", apunta.

En uno de los fragmentos de las cartas que el autor de 'La ciudad y los perros' le remitió refleja momentos de intimidad entre la pareja.

"Me parece que hace siglos desde la última vez que te tuve desnuda en mis brazos, sintiendo latir tu corazón, viendo la lucecita verde que asoma en el fondo de sus ojos por momentos, sintiendo la suavidad sedosa de tu piel. Te extraño, te quiero, el mundo parece vacío y sin vida cuando no estás conmigo", escribe Vargas Llosa.

Preysler dedica el libro a sus padres "por darme una infancia inmensamente feliz", a sus hijos y a sus nietos, ya que le gustaría que "entendieran con el paso de tiempo la importancia de la bondad y de tratar con empatía a las personas que se encuentren en su vida".