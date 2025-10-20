El colegio de la menor que se suicidó en Sevilla se enfrenta a la posible pérdida de su concierto

Interior de un colegio JUNTA DE ANDALUCÍA

La Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía ha advertido este lunes de que el Colegio Irlandesas Loreto de Sevilla podría perder su actual concierto educativo si, en el expediente abierto a raíz del suicidio de la menor de 14 años Sandra Peña, se confirmara que ha habido algún tipo de incumplimiento "muy grave".

Fuentes de la administración educativa han informado a EFE de que, en cualquier caso, será la Fiscalía la que determine la posibles responsabilidades ante un posible caso de acoso escolar.

La titularidad del centro, concertado, será la que deba depurar por su parte las responsabilidades de su personal conforme a los requerimientos enviados por parte de la Consejería.

A partir de ahí, en el caso de que el expediente administrativo concluyera que ha existido un incumplimiento muy grave del concierto, se podría determinar su retirada por parte de la Junta, han añadido las fuentes.

La Fiscalía de Menores ha recibido ya un oficio de la Inspección Educativa y ha iniciado su estudio para decidir si abre las correspondientes diligencias a raíz del suicidio de Sandra Peña, que se quitó la vida el pasado martes en Sevilla.

Fuentes del Ministerio Público han informado este lunes a EFE de que este caso de posible acoso escolar está en manos de la Fiscalía de Menores, que encabeza en Sevilla la fiscal coordinadora, Marta Valcarce.

La documentación remitida por la Inspección Educativa, dependiente de la Junta de Andalucía, se centra en cómo se habría aplicado el protocolo de acoso en este centro educativo, han añadido las fuentes.

La consejera andaluza de Desarrollo Educativo, Carmen Castillo, aseguró el pasado viernes que la Inspección había constatado que el colegio de la adolescente adoptó una serie de medidas aunque "no le consta" el inicio de los protocolos de acoso ni el de conductas autolíticas.

La familia de la menor también anunció que emprenderá "todas las medidas legales necesarias" ante la que considera inacción del centro escolar, ya que la única medida que habría tomado fue cambiar de aula a las supuestas acosadoras a petición de la madre de la adolescente, según indicó el tío de la niña, Isaac Villar.