Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad

Dos fallecidos al incendiarse un coche tras chocar junto a una presa en Ponferrada

El accidente, por motivos que aún se investigan, se ha producido poco antes de la una de esta madrugada

Efe
19/10/2025 11:31
Imagen de archivo de un accidente de tráfico

Dos personas han fallecido a primera hora de la madrugada de este domingo al chocar el vehículo en que viajaban cerca de las compuertas de la presa de Bárcena, en las inmediaciones de Ponferrada (León), e incendiarse posteriormente.

El accidente, por motivos que aún se investigan, se ha producido poco antes de la una de esta madrugada, en el paraje conocido como Disque del Collado, han informado fuentes del servicio Emergencias 1-1-2 Castilla y León.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos de los Bomberos de Ponferrada, de la Guardia Civil de Tráfico y personal sanitario de Sacyl, que únicamente pudieron confirmar el fallecimiento de los dos ocupantes del vehículo.

Por el momento no ha trascendido la identidad y edad de los fallecidos, según las mismas fuentes. 

Te puede interesar

Belén do Campo y Begoña Freire, este domingo en Xuxán

La Xunta reserva para A Coruña casi 15 millones de euros para vivienda pública en 2026
Redacción
Ilustración de Gosia Trebacz

O que se volve raíz
Xulio Valcárcel
El ideal gallego

Fallece un motorista tras colisionar contra un turismo en Outeiro de Rei
EP
Cartel de Koker en el bajo que ocupaba la Óptica Lázaro en la calle Bailén de A Coruña

Llega a A Coruña la tienda de moda que viste a los famosos de la televisión
Noela Rey Méndez