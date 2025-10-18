Investigan a una mujer por abandonar a su bebé en Bilbao

Imagen de archivo de un bebé EP

La Ertzaintza investiga a una mujer por abandonar a su bebé en Bilbao y el menor ha pasado al cuidado de los servicios sociales del Ayuntamiento.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, la Ertzaintza ha abierto diligencias a una mujer por un delito de abandono. Los hechos se produjeron sobre las diez y media de la noche del viernes y una trabajadora social se hizo cargo del niño.