El Ideal Gallego

Sociedad

Investigan a una mujer por abandonar a su bebé en Bilbao

Los hechos se produjeron sobre las diez y media de la noche del viernes y una trabajadora social se hizo cargo del niño

Ep
18/10/2025 14:28
Imagen de archivo de un bebé
Imagen de archivo de un bebé
EP

La Ertzaintza investiga a una mujer por abandonar a su bebé en Bilbao y el menor ha pasado al cuidado de los servicios sociales del Ayuntamiento.

Rescatado un bebé tras quedar encerrado en un coche en A Coruña

Según ha informado el Departamento de Seguridad, la Ertzaintza ha abierto diligencias a una mujer por un delito de abandono. Los hechos se produjeron sobre las diez y media de la noche del viernes y una trabajadora social se hizo cargo del niño.

