Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad

La Fiscalía belga pide 30 años de prisión para el asesino de la vallisoletana Teresa Rodríguez

Mientras que la defensa del ex guardia civil solicitó una condena máxima de 23 años

Efe
17/10/2025 11:21
Sala de vistas donde se juzga a Cesar Arribas por el asesinato de la enfermera vallisoletana Teresa Rodríguez
Sala de vistas donde se juzga a Cesar Arribas por el asesinato de la enfermera vallisoletana Teresa Rodríguez
EFE

La Fiscalía belga pidió este viernes 30 años de prisión para César Arribas, el asesino de la joven española Teresa Rodríguez, mientras que la defensa del ex guardia civil solicitó una condena máxima de 23 años.

En la última sesión del juicio que se celebra en el Palacio de Justicia de Bruselas por el asesinato de la joven enfermera el 27 de octubre de 2022, la Fiscalía y los abogados de César Arribas expusieron los motivos en los que se basan para pedir las respectivas penas.

Te puede interesar

El ideal gallego

Galicia autoriza desde este sábado la caza sin límite del jabalí hasta febrero de 2026
Concepción M. Moreno
Presentación de ExpoROCK Festival

Un nuevo festival de rock nace en A Coruña con Soziedad Alkoholika, El Drogas, Obús o Heredeiros da Crus
Redacción
La tarta de Halloween de chök en A Coruña

Halloween sin gluten: chök lanza la tarta "más macabra y deliciosa de A Coruña"
Redacción
José Ramón Dopico, concejal de Irixoa

Muere un concejal de Irixoa por un ataque de avispas velutinas
EFE