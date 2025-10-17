Investigan la misteriosa desaparición de un Picasso asegurado en 600.000 euros

‘Naturaleza muerta con guitarra”, de Pablo Ruiz Picasso EC

La Policía Nacional investiga la desaparición de un cuadro de Picasso asegurado por 600.000 euros que debía viajar de Madrid al centro cultural CajaGranada para exponerse en una muestra, pero que no estaba junto al resto de piezas embaladas.

Fuentes de la investigación informaron ayer de que la denuncia se formalizó el 10 de octubre y, de momento, no se han producido detenciones.

Tampoco se conoce en qué punto del trayecto entre Madrid y Granada desapareció la pieza que se trasladó junto a otras 56 obras para formar parte de la exposición ‘Bodegón. La eternidad de lo inerte’.

El diario ‘Ideal de Granada’ informó de que la pieza desaparecida es ‘Naturaleza muerta con guitarra’, que se almacenó junto al resto el 25 de septiembre para viajar en octubre y llegar a Granada capital el día 3.

El Centro Cultural CajaGranada estrenó la exposición, diseñada para redescubrir el bodegón, uno de los géneros más antiguos y simbólicos de la historia del arte, a través de piezas firmadas entre el siglo XVII y el XX.

En un comunicado, CajaGranada Fundación explica que la llegada de las piezas se produjo a las 10:00 horas, cuando el furgón accedió a las instalaciones del Centro Cultural. El responsable de exposiciones recibió a los empleados de transportes a la llegada e indicó los pasos a seguir para depositar las piezas.

“En un solo movimiento y de forma continuada, todas las obras se fueron trasladando desde el furgón al montacargas y seguidamente trasladadas a planta 1”, señalan. La entrega se hizo en zona videovigilada. Al finalizar el traslado el responsable de exposiciones descubrieron la ausencia del Picasso. 