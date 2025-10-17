Coche de la Policía Nacional EFE

La Policía Nacional detuvo el pasado martes a un hombre por su presunta relación con la muerte de su madre, con cuyo cadáver llevaba un mes conviviendo en el domicilio y sobre el que el informe preliminar ha hallado signos de violencia.

Fuentes policiales han informado este viernes de que los hechos se remontan al 6 de octubre, cuando a las 14:20 horas se recibió una llamada en el 091 en la que una persona alertaba de que hacía aproximadamente un mes que no tenía noticias de una vecina suya.

Una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional se personó en el lugar y comprobó que el acceso a la vivienda estaba cerrado, por lo que se requirió una dotación de Bomberos para la apertura de la puerta.

Justo en el momento que se manipulaba el acceso principal se abrió la puerta de entrada y apareció un hombre, hijo de la fallecida, que indicó a los agentes que su madre había muerto a principios de septiembre y que el cuerpo se encontraba en el dormitorio.

Los agentes llevaron a cabo una inspección en la vivienda, en la que recabaron todos los datos sobre lo sucedido y en el que constataron las extrañas circunstancias en torno al fallecimiento y un comportamiento inusual del hijo.

Las circunstancias de la muerte de la mujer y el hallazgo de su cadáver desembocaron en una exhaustiva investigación por parte del Grupo de Homicidios, que quedó a la espera del informe preliminar de autopsia del Instituto de Medicina Legal.

Avanzada la investigación y en base a los indicios e informe preliminar que acreditan la existencia de lesiones y que determinan una posible etiología violenta de la muerte, los agentes procedieron el pasado martes, día 14, a la detención del hijo como presunto autor de un delito contra la vida.

La investigación continua abierta para aclarar todos los pormenores del suceso, a la espera de la obtención del informe definitivo de autopsia, que permita acreditar de forma fehaciente la causa del fallecimiento.