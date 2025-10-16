Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Sociedad

La ‘polémica’ actuación de Valeria Castro en Operación Triunfo 2025 ya tiene explicación

Andrea Gestal
16/10/2025 12:53
Valeria Castro
Valeria Castro junto a Dani Fernández durante una actuación
OT

La cantante Valeria Castro se subió al escenario junto a Dani Fernández en la Gala 4 de Operación Triunfo y, lo que se esperaba como una canción ‘directa al alma’, se convirtió en una sensación agridulce para los espectadores del programa. 

Una voz de Valeria irreconocible empezó a escucharse a través del micrófono y, tras los primeros acordes, las redes se hicieron eco. Aunque los problemas de sonido son habituales en el programa, lo de la canaria estaba claro que no se debía a eso y sus fans se empezaron a preocupar.

Aunque algunos comentarios fueron ‘hirientes’, otros supieron ver más allá y se cuestionaron la salud de la cantante. Ella, que estuvo hace unos meses en A Coruña, dio un recital de virtuosismo, con muchos momentos cantados a capela, algo que poco artistas se atreven a hacer en un directo con cientos de personas; y ese ejemplo herculino sirvió a muchos más fans, que la vieron a lo largo de toda España, para justificar que esa no era su voz. Y no se equivocaban. 

La artista ha lanzado un comunicado este jueves confirmando lo que muchos aseguraban. “El agotamiento y mi salud mental me han ido apagando poquito a poco”, reza la publicación; donde asegura que tras una gran reflexión y aconsejada por expertos, se ve obligada a “tomar una pequeña pausa” y a posponer sus conciertos.

