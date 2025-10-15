Nueva imagen de los miembros actuales de LODVG LODVG

Hace 30 años que La Oreja de Van Gogh se subió a los escenarios por primera vez. Álvaro Haritz, Xabi, Pablo y Amaia hacían historia en la música española, consolidándose en muy poco tiempo como un grupo de referencia.

Todo esto parecía venirse abajo cuando Leire Martínez sustituía, allá por el 2008, a Amaia, cantando con el grupo durante 17 años hasta que el pasado 13 de octubre de 2024 la cantante era obligada a dejar la banda.

Un año después, las redes sociales enloquecían con los movimientos en Instagram de la cuenta de La Oreja de Van Gogh, que subieron una imagen en blanco sobre el título "Solo juntos tiene sentido". Además, se encargaron de eliminar el comunicado donde anunciaban la marcha de Leire.

Este miércoles se hizo oficial: Amaia regresa a La Oreja de Van Gogh. Con un vídeo, donde aparecen los integrantes, se mostraba cómo estaban ensayando, creando nueva música y compartiendo sinergias.

“Volver al local de ensayo, encender el micrófono y sentir viva la magia de nuestras canciones me hizo infinitamente feliz”, asegura una Amaia emocionada.

Sorprendía la ausencia de Pablo, el escritor de muchos de los éxitos de la banda. En el comunicado aseguraron que Pablo seguía formando parte del proyecto, pero que se tomaba un descanso para explorar nuevos retos y pasar tiempo con su familia.

"El horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable". Así confirman que habrá una gira con parte de los miembros del grupo original.