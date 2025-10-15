Mi cuenta

El Ideal Gallego

Sociedad

La nueva prenda de Kim Kardashian se agota en horas

La empresaria ha lanzado un nuevo producto con su marca SKIMS y ha causado revuelo en las redes sociales

Andrea López Ramos
Andrea López Ramos
15/10/2025 14:12
Kim Kardashian
Kim Kardashian
Instagram: @kimkardashian

La empresaria estadounidense Kim Kardashian no deja de sorprender a sus fans. La celebrity es conocida por tener varias empresas bajo su poder, como KKW Beauty y Fragance, operativas hasta 2022, con las que ha triunfado a lo largo de los años.

Aunque se ha deshecho de varias, la marca con la que vende su ropa moldeadora, SKIMS, sigue al alza, generando, con cada lanzamiento, un revuelo que hace que sus artículos se agoten en horas. 

Esta vez fue el turno de unos tangas, de 42 euros, muy peculiares. El "Ultimate Bush" es una oda al vello púbico, pues esta prenda interior está hecha con mechones de pelo sintético en la parte delantera. 

"Con esta nueva e icónica braguita, tu alfombra puede ser del color que quieras". Así presentaba Kim este nuevo producto, que se ha agotado, en todas sus tallas y colores, en menos de 24 horas. 

The Ultimate Bush
The Ultimate Bush
SKIMS

Lo cierto es que a la empresaria le gusta vender prendas con características que ya tenemos en nuestros cuerpos. Es el ejemplo de su sujetador de pezones, el cual tiene dos bultos a cada lado que simulan unos pezones. 

