El Ideal Gallego

Sociedad

Los Bridgerton estrenan cuarta temporada en enero de 2026

La adaptación literaria de Julia Quinn seguirá, en esta ocasión, la historia de amor entre Benedict Bridgerton y Sophie Baek

Andrea López Ramos
Andrea López Ramos
13/10/2025 15:50
Imágenes promocionales de la cuarta temporada de los Bridgerton
Imágenes promocionales de la cuarta temporada de los Bridgerton
Netflix

Han pasado más de dos años desde que Netflix estrenó la tercera temporada de 'Los Bridgerton', centrada en el romance entre Penelope Featherington y Colin Bridgerton, una pareja que, desde la primera temporada, se veía que estaba destinada a acabar juntos. 

Ahora, Netflix ha confirmado el estreno de la cuarta temporada, que llegará en dos partes: 29 de enero y 26 de febrero, al igual que se hizo con la tercera temporada. 

De esta vuelta Luke Thompson y Yerin Ha protagonizan a la nueva pareja central de la serie, adentrándose en la misteriosa vida amorosa de Benedict. 

Según el avance que nos presenta la plataforma, Benedict se verá atrapado entre la libertad y las expectativas familiares hasta que aparece en su vida la enigmática Dama Plateada: Sophie Baek.

Esta temporada contará con ocho episodios donde aparecerán rostros ya conocidos: Jonathan Bailey (Anthony), Simone Ashley (Kate), Nicola Coughlan (Penelope), Claudia Jessie (Eloise) o Luke Newton (Colin). 

A estos se suman nuevos actores al elenco: Victor Alli, Masali Baduza, Katie Leung, Michelle Mao o Isabella Wei. 

