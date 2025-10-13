Los Bridgerton estrenan cuarta temporada en enero de 2026
La adaptación literaria de Julia Quinn seguirá, en esta ocasión, la historia de amor entre Benedict Bridgerton y Sophie Baek
Han pasado más de dos años desde que Netflix estrenó la tercera temporada de 'Los Bridgerton', centrada en el romance entre Penelope Featherington y Colin Bridgerton, una pareja que, desde la primera temporada, se veía que estaba destinada a acabar juntos.
Ahora, Netflix ha confirmado el estreno de la cuarta temporada, que llegará en dos partes: 29 de enero y 26 de febrero, al igual que se hizo con la tercera temporada.
De esta vuelta Luke Thompson y Yerin Ha protagonizan a la nueva pareja central de la serie, adentrándose en la misteriosa vida amorosa de Benedict.
Según el avance que nos presenta la plataforma, Benedict se verá atrapado entre la libertad y las expectativas familiares hasta que aparece en su vida la enigmática Dama Plateada: Sophie Baek.
Esta temporada contará con ocho episodios donde aparecerán rostros ya conocidos: Jonathan Bailey (Anthony), Simone Ashley (Kate), Nicola Coughlan (Penelope), Claudia Jessie (Eloise) o Luke Newton (Colin).
A estos se suman nuevos actores al elenco: Victor Alli, Masali Baduza, Katie Leung, Michelle Mao o Isabella Wei.