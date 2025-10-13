La Oreja de Van Gogh deja a sus fans sin palabras: borra la despedida de Leire y sube una imagen en blanco un año después

Leire Martínez Archivo El Ideal Gallego

Los fans de La Oreja de Van Gogh no dan crédito. Tras los rumores de los últimos días donde se asegura que el 2026 será el año donde Amaia volverá al grupo (con gira incluida), este lunes todo ha dado un vuelco.

La cuenta de Instagram del conjunto, donde hace justo un año se podía leer un frío mensaje donde se decía que Leire y el resto separaban sus caminos, ha retomado la actividad con una enigmática imagen blanca. Además, han añadido en la biografía un 'Solo juntos tiene sentido'.

¿Será esto un punto y aparte? ¿Una página en blanco para escribir una nueva historia? Las reacciones no se han hecho esperar, entre el desconcierto y la indignación por las maneras empleadas (y la eliminación de la despedida).

"Pensaba q se me había bugeado el Instagram,q es esto tío??osea llevamos esperando un año y lo q hacen es borrar el frío comunicado de lo de leire y poner una foto en blanco?,pero como os puede importar tan poco vuestros fans tíos", reza uno de los mensajes en la publicación.

"Eliminaron el post de la separación de Leire y ahora 1 año después de ese anuncio se viene otro anuncio, hmmmmmmm", apunta otro seguidor.