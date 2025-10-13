Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Sociedad

El fuego arrasó un total de 358.890 hectáreas en España hasta el día 5 de octubre

La cifra, facilitada por el Ministerio para la Transición Ecológica, es siete veces mayor que la del año pasado

Ep
13/10/2025 22:18
Varias personas observan un incendio de este verano en Oímbra, en Ourense
Brais Lorenzo (Efe)

Los incendios forestales arrasaron un total de 358.890,45 hectáreas en España hasta el pasado día 5 de octubre, lo que supone 7,3 veces más que en 2024, cuando en este punto del año se habían quemado 48.853,52 hectáreas de terreno y 3,9 veces más que la media de la última década hasta este punto de inicios del mes de octubre, según los datos registrados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). 

A fecha de publicación de este informe todavía no se encontraba incluida en el total la superficie de algunos grandes incendios que tuvieron lugar en Castilla y Léon.

Cálculo

Para llegar a las más de 350.000 hectáreas que refleja el informe, Transición Ecológica sumó las 326.095,90 hectáreas reportadas por las comunidades con las 32.794,55 hectáreas estimadas a partir de los datos del Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS, por sus siglas en inglés) de Copernicus.

 De los 8.112 siniestros que se produjeron, 5.846 fueron conatos, es decir, afectaron a menos de una hectárea. De los restantes, 64 se acabaron convirtiendo en grandes incendios forestales (GIF), de los que afectan a más de 500 hectáreas. 

De esta manera, en comparación, en 2024 hubo 16 de estos siniestros hasta el 5 de octubre, mientras que la media de la década hasta este momento del año es de 20. 

Del total de 326.095,90 hectáreas quemadas reportadas por las autonomías, 102.530,87 fueron de superficie arbolada; 166.237,08, de superficie matorral y monte abierto, y 57.327,96, de pastos y dehesas. 

