El Ideal Gallego

Sociedad

Morante se corta la coleta por sorpresa tras conseguir dos orejas en Las Ventas

Efe
12/10/2025 20:30
El torero sevillano Morante de la Puebla se cortó este domigno la coleta, como señal de retirada, tras cortarle las dos orejas al cuarto toro de la corrida de la Hispanidad en la plaza de Las Ventas, en Madrid, de la que saldrá a hombros al final del festejo.

Morante, que había sido volteado duramente por el toro cuando lo recibía de capa, se recuperó para hacerle una faena de gran entrega, y no exenta de riesgos, y remató con una estocada de perfecta ejecución, para cortar así las que pueden ser las ultimas dos orejas de su carrera.

