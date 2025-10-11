La DANA 'Alice' abandona Murcia para avanzar hacia Castellón, Tarragona y Baleares

Un hombre camina este sábado por el paseo marítimo de Santiago de la Ribera inundado este sábado por las intensas lluvias MARCIAL GUILLÉN (EFE)

La situación de inestabilidad causada por la DANA ‘Alice’ pasó de largo sin causar daños personales por la Región de Murcia. Sin embargo, el riesgo de lluvias fuertes y persistentes avanza por el norte del Mediterráneo, especialmente en Baleares, Castellón y Tarragona.

Así, Protección Civil envió esta la tarde una alerta a los teléfonos móviles de la población del norte, nordeste y levante de Mallorca, Ibiza y Formentera pidiendo “máxima precaución” por las lluvias intensas que se prevé que puedan caer en las próximas horas.

Baleares

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) extendió el aviso naranja a todas las Baleares después de su irrupción “con más virulencia de la esperada” en Menorca, mientras que en Ibiza y Formentera, que había bajado a amarillo a primera hora de la tarde se reactivó el naranja horas después ante los “fenómenos observados”.

Por su parte, Emergencias también amplió el llamado Índice de Gravedad 1 (IG-1) de prevención a todas las islas hasta mañana, día 12 de octubre. Las lluvias intensas y tormentas por ‘Alice’ en Baleares causaron averías y cortes eléctricos que afectaron a unos 900 usuarios en todas las islas, 17 vuelos acabaron cancelados o retrasados y el aeropuerto de Ibiza quedó inoperativo.

Comunidad Valenciana

En la Comunidad Valenciana, Emergencias avisó de tormentas puntuales, “muy intensas” en la que está activo el aviso naranja, que son el litoral norte y sur de Castellón, el litoral e interior de la provincia de Valencia y el litoral norte de Alicante.

En Carcaixent, donde se registraron acumulados muy elevados, un núcleo de precipitación estático con intensidad torrencial dejó 70 litros por metro cuadrado en solo treinta minutos y 110 litros por metro cuadrado en apenas una hora.

‘Alice’ dejó en la Comunidad Valenciana desde que comenzó más de 250 litros acumulados por metro cuadrado en algunas zonas y cerca de 400 incidentes gestionados por el 112, además evacuaciones, el corte de algunas carreteras y la interrupción de la circulación de metro y ferrocarril en algunos puntos.

En la provincia de Alicante evacuaron varias viviendas en Pilar de la Horadada por riesgo de inundaciones, lo que obligó a trasladar unos 60 vecinos. A esa localidad acudió el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, donde afirmó que “sorprendentemente” el momento “más duro de lluvia” fue cuando la Aemet “ya había eliminado la alerta roja”.

A consecuencia del temporal, la línea 1 de metro entre Torrent y Castellón se tuvo que interrumpir y se estableció un servicio de autobús que no para en apeaderos. También la circulación ferroviaria por Vía I entre Catarroja y Alfafar-Benetusser por la presencia de un árbol sobre la catenaria.

Cataluña

Protección Civil de la Generalitat de Cataluña pidió precaución y no cruzar zonas inundables ante las lluvias intensas previstas hasta este domingo en la zona de las Tierras del Ebro, en el sur de Tarragona, donde está activada la alerta del plan Inuncat.

Según informó el Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat), los chubascos serán intensos en el sur, con acumulaciones de cien litros por metro cuadrado en veinticuatro horas, una inestabilidad que se prolongarán al día de hoy afectando también a las comarcas del litoral tarraconense y barcelonés, aunque la lluvia será en esas zonas menos intensas. Hay también mala mar.

En este sentido, las autoridades han pedido a la ciudadanía que se informe de la situación de las carreteras y del tiempo a la hora de planificar sus actividades en el exterior durante toda la jornada de mañana domingo.

Además los servicios de emergencias recuerdan que nadie debe atravesar zonas inundables, aunque parezcan poco profundas, pues puede ser arrastrado por al corriente.

Región de Murcia

Región de Murcia La situación de inestabilidad por el paso de ‘Alice’ mejoró en Murcia y los desalojados pudieron regresar a sus lugares de residencia sin que haya sido necesaria la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en Los Alcázares.

Tras recorrer de madrugada las zonas más afectadas por riesgo de inundaciones, el presidente de la región, Fernando López Miras, presidió el Consejo del Gobierno en la localidad de San Javier, donde hizo balance de la situación sin pérdidas personales: “Estamos todos”.

El rey Felipe VI llamó a López Miras para interesarse por la situación generada por el paso de la DANA y la Unidad Militar de Emergencias desplazada ante el riesgo de desbordamiento de las ramblas por las intensas lluvias no tuvo que actuar.

La Confederación Hidrográfica del Segura realizó alivios controlados del caudal circulante por el canal postrasvase Tajo-Segura en la zona del Campo de Cartagena, la más afectada por las lluvias DANA, para evitar una rotura que hubiera causado una inundación incontrolada.