Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad

La líder opositora de Venezuela María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025

Efe
10/10/2025 11:41
María Corina Machado
María Corina Machado
EFE

 La líder opositora de Venezuela María Corina Machado es la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia", anunció este viernes el Comité Nobel noruego, con sede en Oslo.

El Premio Nobel de la Paz 2025 se otorga a "una valiente y comprometida defensora de la paz, a una mujer que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad", dijo Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, en la lectura del fallo.

Machado ha demostrado que las herramientas de la democracia son también las de la paz, subrayó el comité, que agregó que la galardonada encarna la esperanza de un futuro diferente, en el que se protejan los derechos fundamentales de los ciudadanos y se escuchen sus voces.

Como líder del movimiento democrático en Venezuela Machado es uno de los ejemplos más extraordinarios de valentía civil en América Latina en tiempos recientes, destacó el comité.

La premiada ha sido una figura clave y unificadora en una oposición política que en su día estuvo profundamente dividida, una oposición que encontró un terreno común en la exigencia de elecciones libres y un gobierno representativo, añade.

Te puede interesar

20251010 VARPA 5

La UDC lidera una red internacional de IA para el diagnóstico de retinopatía diabética en zonas rurales remotas
Redacción
Javier Barón, en la exposición dedicada a Sotomayor de la Fundación Barrié

Javier Barón: "Es injusto que nadie repare en un pintor que fue tan relevante en el siglo pasado"
Dani Sánchez
Sheila Cerqueiro, una de las responsables de Los Sabores de Juana

El nuevo ultramarinos de A Coruña en el que es posible montarse un refugio nuclear
Guillermo Parga
El ideal gallego

Fallece la abuela de Marta Ortega
Andrea López Ramos