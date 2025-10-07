El Nobel de Física reconoce los hallazgos sobre propiedades de la mecánica cuántica

La Real Academia de Ciencias sueca anunció este martes los galardonados con el Nobel de Física Christine Olsson (Efe)

El Nobel de Física reconoció este marts al británico John Clarke, al francés Michel H. Devoret y al estadounidense John M. Martinis por demostrar que las propiedades de la mecánica cuántica pueden hacerse concretas a escala macroscópica.

El fallo de la Real Academia de las Ciencias sueca resaltó “el descubrimiento del efecto túnel cuántico macroscópico y la cuantización de la energía en un circuito eléctrico”, que se aplican ya en las tecnologías que incorporan muchos teléfonos móviles por ejemplo.

Sus hallazgos posibilitaron el desarrollo de la nueva generación de tecnología cuántica, incluyendo criptografía, computadores y sensores, que podrán operar con mucha mayor rapidez.

Los tres científicos realizaron a mediados de la década de 1980 una serie de experimentos con un circuito eléctrico construido por superconductores en la Universidad de Berkeley (EEUU), donde Clarke había creado un grupo investigador para explorar fenómenos cuánticos.

El grupo incluía a Devoret, que realizaba un posdoctorado allí tras finalizar estudios en París, y a Martinis, un estudiante de doctorado.

El efecto túnel cuántico

En sus experimentos, los componentes superconductores fueron separados por una fina capa de material no conductor (un sistema conocido como la unión de Josephson): refinando y midiendo todas las propiedades del circuito pudieron controlar y explorar el fenómeno obtenido cuando una corriente lo atraviesa. El “efecto túnel cuántico” se produce cuando una partícula atraviesa una barrera que parece imposible gracias a las reglas de la mecánica cuántica.

Demostraron también que el sistema absorbía y emitía energía en dosis de tamaños específicos.

Tanto el efecto túnel como la cuantización de la energía habían sido estudiados con anterioridad en sistemas con pocas partículas, pero no en una escala macroscópica.

“Es maravilloso poder celebrar la forma en que la mecánica cuántica, que tiene ya un siglo de existencia, ofrece nuevas sorpresas de forma continua. Y es también muy útil, ya que es la base de toda la tecnología digital”, dijo el presidente del Comité Nobel de Física, Olle Eriksson.

Los descubrimientos de los galardonados permitieron avanzar en criptografía, computadores sensores y móviles

La noticia fue recibida de forma inesperada por Clarke, según admitió por teléfono durante la rueda de prensa de presentación del galardón.

“Por decirlo suavemente, ha sido la sorpresa de mi vida”, reconoció Clarke.

El científico británico confesó que nunca había pensado que los descubrimientos obtenidos por su equipo hace 40 años fueran a ser la base de un futuro premio Nobel o que su impacto fuera “tan grande”.

“Este descubrimiento nunca habría podido ocurrir sin sus aportaciones”, dijo Clarke sobre el trabajo de Devoret y Martinis.