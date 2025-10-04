Pasa a disposición judicial el detenido tras confesar el homicidio de su madre en Brenes, Sevilla

La Guardia Civil traslada al detenido tras la reconstrucción de los hechos - DAVID ARJONA (EFE)

El hombre detenido tras haber confesado ser el autor del homicidio de su madre en el municipio de Brenes (Sevilla), pasa a disposición judicial este domingo, según confirmaron fuentes de la Guardia Civil, que detalló que lo hará en el Juzgado de Guardia de Lora del Río, en la misma provincia.

En contexto, el pasado viernes la Guardia Civil detuvo en Brenes a un hombre acusado de homicidio tras reconocer que había matado a su madre en el domicilio de la víctima, presentándose días después en un cuartel del municipio para contar el crimen.

Según confirmó el Instituto Armado a Europa Press, los hechos tuvieron lugar el pasado miércoles, aunque el individuo se entregó personándose en el cuartel en la mañana del viernes, día 3. Por el momento, no han trascendido más datos de los implicados en el suceso.

El Ayuntamiento de Brenes –localidad de unos 12.000 habitantes situada en la comarca de la Vega del Guadalquivir, a unos 20 kilómetros de la capital sevillana– decretó un día de luto oficial desde las 13.00 horas del viernes y el alcalde de la localidad, Jorge Barrera, se mostró consternado tras este suceso en el que falleció una vecina.