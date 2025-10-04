La venta de viajes del Imserso comienza el próximo miércoles en las agencias gallegas

Un hombre contempla la playa de la Malvarrosa, en Valencia - MANUEL BRUQUE (EFE)

La comercialización de viajes del programa de turismo del Imserso de la temporada 2025/2026 comenzará el lunes, día 6, en las comunidades autónomas de Asturias, Cataluña, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, Ceuta, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja, Navarra y País Vasco, por lo que los usuarios podrán realizar sus reservas desde las 09.00 horas. Posteriormente, el miércoles 8 será el día para el resto de las comunidades: Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla y Murcia.

Desde el pasado 11 de septiembre, el Instituto envió durante el mes un total de 2,8 millones de cartas a las 4,3 millones de personas acreditadas para poder viajar con el nuevo programa, que contará con 879.213 plazas, junto con varias novedades, como la tarifa plana de 50 euros para pensiones más bajas y los viajes con mascotas.

En la carta de acreditación se incluye una clave, compuesta por cuatro números, que permite a la persona titular de la misma realizar su reserva telemáticamente a través de la central de reservas de las empresas adjudicatarias –Turismo Social (Ávoris) y la UTE Mundicolor–, adjuntando también su DNI. En el caso de realizar la reserva en las agencias de viajes que colaboran con el programa, solo es necesario llevar el DNI.

Por el número de plazas, el lote de costa peninsular contará con un total de 440.284, mientras que 228.142 se destinarán al turismo de costa insular y 210.787 se reservarán para el turismo de escapada. Tal y como destacó el Imserso en un comunicado anterior, se trata de una nueva temporada que busca expandir el derecho a un “envejecimiento activo” a través de estos viajes, sin que las personas con menor renta se vean excluidas. En este sentido, una de las grandes novedades esta campaña serán las 7.447 plazas que tendrán un coste de 50 euros cada una para las personas con pensiones más bajas.