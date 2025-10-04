El VII Foro La Toja incide en la evolución de Europa y la responsabilidad política

Diálogo entre Ehud Olmert y Samer Abdelrazzak Sinijlawi, moderado por el representante permanente de España ante la UE (2016-2021), Pablo García-Berdoy - Mónica Ferreirós

El Foro La Toja concluyó ayer su séptima edición, un espacio de debate y análisis que a lo largo de tres días se celebró en O Grove y puso el foco en la importancia y necesidad de un orden mundial, siendo la competencia económica y la independencia de Europa frente a otras potencias como EEUU y China los ejes clave en torno a los que giraron las principales ponencias, además de los actuales conflictos geopolíticos entre Ucrania y Rusia e Israel y Palestina.

La última sesión del encuentro comenzó con la mesa ‘Factores de competitividad de la economía europea’ en la que participaron el ministro de Administraciones Públicas entre 2004 y 2007, Jordi Sevilla; la ex-eurodiputada y vicepresidenta de la Comisión de Economía, Eva Poptcheva, y el secretario general de European Round Table for Industry, Anthony Gooch Gálvez, siendo este último el responsable de dar inicio al debate y quien apeló a la voluntad política de los países como factor clave para la cooperación e impulso de la competitividad en Europa.

En esta línea, Jordi Sevilla puso el foco en la necesidad de evolucionar la actual estructura de la Unión Europea, señalando que “los tiempos estándares de la UE no nos sirven. Hoy no tenemos ese tiempo, siempre que queramos tener autonomía suficiente como para decidir nosotros nuestro futuro”. “Europa tiene instrumentos para hacer cosas, pero si no nos saltamos la estructura institucional no podremos hacerlo”, subrayó.

Por su parte, la exeurodiputada centró su discurso en la potencialidad del mercado único de la Unión Europea y en la necesidad de innovar en la industria tradicional. “La ventaja competitiva de Europa no está en la IA (EE UU y China están muy por delante), pero sí lo tenemos en la industria tradicional. Allí es donde tenemos que incorporar las nuevas tecnologías”, afirmó.

A continuación llegó el turno de la última mesa de debate ‘Nuevos conflictos, nuevas capacidades’, que contó con las ponencias del excomandante de las fuerzas de Estados Unidos en Europa, Ben Hodges; la secretaria general del CNI entre el 2013 y el 2017, Beatriz Méndez Vigo, y el presidente ejecutivo de Indra Company, Ángel Escribano.

En esta ocasión, Méndez Vigo inició la conversación poniendo sobre la mesa la falta de conciencia que tenemos en España sobre los conflictos bélicos, esclareciendo que “no tenemos concepto de defensa y seguridad por razones históricas: no hemos participado en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y también por ubicación geográfica: no sentimos la amenaza. No tenemos la misma percepción de Europa central y del norte”. En este sentido, incidió en la labor pedagógica como factor clave para desarrollar dicha conciencia, sobre todo en un escenario donde las nuevas tecnologías comienzan a implantarse y a coger especial relevancia en los enfrentamientos.

“No tenemos concepto de defensa y seguridad por razones históricas: no hemos participado en la Primera y Segunda Guerra Mundial" Beatriz Méndez Vigo, secretaria general del CNI entre el 2013 y el 2017

Su compañero Ben Hodges se sumó a la argumentación agregando que “dependiendo de dónde nos encontremos en Europa, somos conscientes de qué es la guerra híbrida”, explicando que “en Polonia o Rumanía no están confundidos, pero en Italia, Portugal o España se ve lejos y no nos preocupa, y ese es el problema. No somos conscientes de que estamos en guerra con Rusia”. Así, Hodges hizo referencia directa a los políticos como principales responsables de “hablarnos como personas adultas y explicarnos qué está en juego. Nadie habla directamente sobre cuál es la amenaza”.

A modo de conclusión, Escribano resaltó la necesidad de aumentar la inversión en defensa, afirmando que “si no hay seguridad, no hay Estado de bienestar” y que “es el momento de las grandes alianzas europeas: tenemos que ponernos de acuerdo en conseguir que la defensa de Europa sea una”.

Actualidad bélica

Aproximándose el final de la jornada, el primer ministro israelí entre 2006 y 2009, Ehud Olmert, y el político palestino, Samer Abdelrazzak Sinijlawi, dialogaron sobre las posibilidades de la paz en Gaza tras el plan presentado por el presidente de EEUU, Donald Trump. Ambas figuras coincidieron en que el fin del conflicto está cada vez más cerca y que es necesaria la implicación de las dos partes.

Olmert apuntó a la existencia de ambos estados, señalando en referencia a sus compatriotas que “hay que estar preparados para renunciar a algo aunque haya sido nuestro” y confiando en que su país sea lo suficientemente fuerte y capaz para intentar llegar a algún tipo de equilibrio y crear un nuevo marco que asegure que no seguirán “atrapados en un círculo vicioso”.

Por su parte, el político palestino recalcó que la solución al conflicto será complicada si ambas partes no empiezan “a mirar con los ojos del otro”, considerando que “no muchos israelíes entienden el trauma palestino”, cuando Gaza “ha sido totalmente borrada del mapa”.

Asimismo, insistió en que los primeros pasos para modificar la dinámica en relación a Israel es cambiar el liderazgo de ambos países. “Si Europa puede hacer algo por Oriente Medio es que se celebren elecciones en el Estado Palestino”, aseguró. “Si celebramos elecciones y vencemos a Hamás no será continuando las operaciones militares, sino en las urnas”.

Tras repasar la historia de Israel y Palestina, ambos representantes coincidieron en la necesidad de progresar de manera conjunta hacia el futuro. “Debemos ver cómo podemos ayudar a israelíes y palestinos a dejar de estar en el dolor y empezar a pensar en el futuro”, concluyó Abdelrazzak Sinijlawi.

Cientos de personas marchan en O Grove en contra de la presencia el exministro israelí

Varios centenares de personas, convocadas por la Coordinadora Galega de Solidaridade con Palestina, se manifestaron ayer desde O Grove hasta la Illa de A Toxa contra la presencia en el Foro La Toja del ex primer ministro israelí, Ehud Olmert, quien participó en un diálogo político con el activista palestino en Jerusalén, Samer Abdelrazzak Sinijlawi.

Entre 500 y 700 personas –según cifras de la Policía Local– cruzaron el puente de A Toxa bajo la lluvia con cánticos como “Israel asesina, Europa patrocina” o “non é unha guerra, é un xenocidio”, entre otros, continuando la marcha hacia la zona del Gran Hotel.

Por su parte, el presidente del comité organizador, Carlos López Blanco, defendió en el cierre del encuentro la presencia del exministro, apuntando que “en tiempos de crispación, encontrar a personas que dialoguen” es algo a tener en cuenta, pese a que el hecho de que Olmert estuviese no fuese “bien comprendido por algunos”, señaló. Tras defender las razones por las que se contó con él, reafirmó los valores de pluralismo político del Foro.

Finalmente, el genio del ajedrez y presidente de Renew Democrazy Initiative (grupo no partidista que pretende “desenmascarar” a dictadores), Garry Kasparov, puso el broche a las ponencias del Foro La Toja, con un diálogo con el que incidió en que la invasión rusa de Ucrania “todavía no ha terminado” y, en su opinión, no va hacerlo “mientras Putin esté en el poder”.

“La guerra va a seguir de una forma u otra” apuntó, antes de poner el foco en el mensaje de que “los ucranianos se han sacrificado para salvar a Europa de un desastre total” puesto que “esta guerra no va a finalizar en Ucrania, porque es contra la UE, contra la OTAN y contra EEUU”, advirtiendo que el futuro de Europa “no se decide en Israel o Palestina; se juega en Ucrania”.

En referencia al presidente estadounidense y sus negociaciones en el marco de este conflicto, Kasparov declaró que este sigue “el dinero y la gloria personal” y que, además, “sólo quiere ir con el que va ganando. Es como un niño”, afirmó.