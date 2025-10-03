Francia incauta más de una tonelada de cánnabis en cuatro días en la zona de Bayona

Foto de una plantación de cannabis - EFE

La Dirección Regional de Aduanas del distrito de Bayona, en el suroeste de Francia y fronterizo con España, realizó dos incautaciones de cánnabis en apenas cuatro días que sumaron en total más de una tonelada de droga, informó este viernes el organismo en un comunicado.

El 26 de septiembre, la brigada de aduanas de la localidad de Hendaya interceptó un camión en la autopista A63, en dirección norte-sur.

Durante el control, un perro detector de estupefacientes indicó la presencia de droga y los agentes encontraron un compartimento oculto con 412,8 kilos de resina de cánnabis.

Cuatro días después, el 30 de septiembre, un control conjunto de las brigadas de Pau y Oloron-Sainte-Marie permitió localizar un furgón abandonado en una comuna de la zona.

El conductor, escondido en el vehículo, fue detenido poco después. En el furgón se hallaron 896 kilos de polen de cánnabis y 1,159 kilos de hierba de cánnabis.

Estas incautaciones se suman a varias operaciones recientes de la aduana en la zona, que en septiembre ya había confiscado tres cargamentos de cocaína de 262,98, 360 y 772,68 kilos.