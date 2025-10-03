El VII Foro La Toja apuesta por una Europa competitiva y preparada ante los retos mundiales

Los asistentes del VII Foro La Toja durante la ponencia del presiente del PP - Mónica Ferreirós

A Illa de A Toxa continúa poniendo sobre la mesa las necesidades del orden mundial en el VII Foro La Toja con EEUU en el centro de los principales debates y la economía como motor del cambio y de la independencia de otros estados que pueden poner en riesgo la estabilidad.

Tras una inauguración marcada por las palabras del rey Felipe VI, poniendo de manifiesto la Transición como guía en tiempos de “claroscuros” donde se impone la violencia, este viernes la sesión que abrió el debate de la jornada se centró en la competitividad de la economía española con el CEO de Telefónica, Borja Ochoa, apostando por virar el enfoque de la regulación y centrarla en la “capacidad de inversión” de las empresas.

En cuanto a la regulación, el ejecutivo considera que hay una parte “muy enfocada al precio” que se debe revisar para poner más en valor la capacidad de generar rentabilidad y, por tanto, la capacidad de invertir.

A continuación fue el turno de esclarecer los retos políticos de Europa, una ponencia que contó con la presencia del presidente de la Junta de Andalucía y Vicepresidente del Comité Regiones de la UE, Juanma Moreno.

“Europa está probablemente en una de las encrucijadas más difíciles de su historia, va a tener que hacer reformas importantes”, explicaba Moreno.

Por su parte, su compañero de debate, Jamil Anderlini. editor de Europa Político, recalcó la importancia de que Europa deje de buscar apoyo externo para cubrir sus necesidades de defensa y económicas, ya que dice “tiene potencial interno”.

Uno de los debates más esperados llegó pasadas las doce del mediodía, con un análisis a cuatro voces sobre la economía mundial ligada a las políticas arancelarias de Trump. Los ponentes, a pesar de utilizar un tono más bien catastrofista, dejaron claro que un país del tamaño de EEUU “haciendo lo que está haciendo -y con esto se referían a las políticas arancelarias del mandatario estadounidense- se carga el sistema”.

Así lo exponía Alicia García Herrero, economista y directora en Asia-Pacifico de Natixis.

“Sería ideal salvar al mundo de Trump pero primero debemos encontrar un modelo que sostenga Europa”

García aseguró que el modelo industrial europeo no está preparado para tirar aún, y que será necesario mejorarlo para eliminar nuestras dependencias.

“Sería ideal salvar al mundo de Trump pero primero debemos salvarnos a nosotros mismos encontrando un modelo que se sostenga en Europa”, sentenció. Por su parte, María Martín, directora general de Comercio de la UE considera que hay temas que redefinir como puede ser la apertura en ciertos sectores.

“En la Unión Europea somos una economía abierta, no solo porque nos parezca bien, sino porque nos hace falta.

Somos pobres en energía y recursos naturales. Las empresas necesitan salir al exterior”, aclaró Martín.

Michael Beckley coincidió en algunos aspectos, pero también quiso dejar claro que hay factores propios que existían antes de las políticas de Trump.

“El problema es que la economía global se está ralentizando y en algunos casos, el crecimiento es negativo. No hay una solución sencilla para esto, y son factores que existían antes de Trump”.

A continuación llegó el turno del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. El líder de la oposición lanzó una dura crítica al Gobierno de Pedro Sánchez acusándolo de generar tensión social.

“La tensión social no es una consecuencia colateral, es una estrategia deliberada del Gobierno de España”, apuntó.

Además, también insistió en la necesidad de trabajar en proyectos y poner rumbos a objetivos, para no “vivir instalado en la improvisación”.

Ponencias vespertinas

Ya durante la sesión vespertina se recuperó el tema de la economía como foco del debate sumando a la ecuación el mercado asiático.

“Existen muchas oportunidades para las empresas españolas en Asia”, explicaba Claudio Lago de Lanzós, director general de Oliver Wyman para España y Portugal.

Sin embargo, también se lamentaba al asegurar que prácticamente no existían vuelos directos de Iberia -aerolínea española- a este continente “lo que significa que las relaciones económicas con Asia están todavía en fases iniciales”.

Además, también criticó una falta de inversión en innovación por parte de España, un factor que tiene consecuencias directas en la productividad.

“La UE debe dejar de buscar apoyo externo para cubrir sus necesidades de defensa y economía”

Precisamente ligado a todo el debate económico, el ministro de Economía, Comercio y Empresa del Gobierno, Carlos Cuerpo, apostó por presumir de una España que forma parte de Europa y que “avanza en la buena dirección”.

El ministro respondió también a uno de los aspectos que lanzaba Feijoó horas antes sobre la problemática de la inmigración, asegurando que “reforzar la integración de los migrantes” serviría para aprovechar al máximo el talento existente en nuestro país.

También aseguró que, “aunque no hemos llegado a donde queremos llegar”, el camino es bueno y uno de los grandes retos será garantizar la vivienda.

Con todo, Cuerpo concluyó asegurando que formar parte de Europa no puede sentirse de otra manera que como un privilegio porque “todo el mundo mira a la Unión Europea y si no fuéramos europeos querríamos serlo”.

La jornada la cerraron las tecnologías cuánticas y la geopolítica. Este sábado A Toxa se despedirá de este espacio de diálogo con el conflicto de Gaza como uno de los temas más esperados y con las conclusiones que esperan servir para motivar acciones que resuelvan los grandes desafíos actuales.