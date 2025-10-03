El Defensor del Pueblo andaluz investigará de oficio los fallos en el cribado del cáncer

Una mujer se somete una mamografía en un hospital de Córdoba - Archivo El Ideal Gallego

El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, ha anunciado este viernes que iniciará una investigación de oficio tras los fallos detectados en el programa de cribado de cáncer de mama.

El Defensor del Pueblo andaluz está estudiando los testimonios y toda la información disponible de mujeres que sufren retrasos en el referido programa "para iniciar una investigación de oficio", según ha publicado a través de su cuenta oficial en la red social X.

El fallo de información detectado en el programa de cribado ha obligado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a contactar desde finales de esta semana con unas 2.000 mujeres que cuentan con pruebas dudosas, no concluyentes.

La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) ya anunció este pasado jueves, tras reunirse con la consejera de Salud, Rocío Hernández, que barajaba una demanda judicial colectiva, que en el caso de concretarse podría sumarse a la solicitud hecha por el colectivo 'El Defensor del Paciente" que, tras recibir distintas quejas, ya ha solicitado a la Fiscalía Superior de Andalucía que investigue al SAS.

Los grupos de la izquierda en el Parlamento andaluz, PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía, también han exigido la creación de una comisión de investigación en esta cámara sobre los fallos en el cribado de cáncer de mama.