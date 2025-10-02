La mortalidad atribuida al calor aumenta un 87% respecto a 2024

Una mujer se protege del calor con abanico y gorro este pasado verano en Córdoba - Archivo El Ideal Gallego

La mortalidad atribuida al calor aumentó un 87% durante el pasado verano, con 3.832 fallecimientos atribuibles al exceso de temperatura y los episodios de calor extremo, un 73% más que en 2024, según el informe final del Plan del calor del Ministerio de Sanidad, que también confirma 25 fallecimientos por golpe de calor en distintos puntos del territorio nacional.

Según los últimos datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), entre el 16 de mayo y el 30 de septiembre de 2025 se estimaron 3.832 fallecimientos por exceso de temperatura en España –2.042 en 2024–; el 96% de los fallecidos eran mayores de 65 años y más de la mitad superaban los 85.

Impacto global

Esta cifra refleja el impacto global del calor sobre la salud pública, más allá de los casos clínicamente confirmados de golpe de calor.

En ese período, se produjeron 25 fallecimientos por golpe de calor, la mayoría de los cuales afectaron a personas con factores de riesgo –como enfermedades crónicas o uso de medicación sensible al calor–, con trabajos en la calle y situaciones sociales vulnerables como vivir solas o en pisos sin climatización.

Estas estimaciones no se corresponden con diagnósticos clínicos, por lo que los valores podrían ser revisados

Durante este verano se han registrado 870 episodios de nivel tres, es decir, alto riesgo por calor extremo. Este dato representa un incremento del 73% respecto al mismo período del pasado año 2024, cuando se notificaron 501 episodios.

El impacto más alto se registró el pasado mes de agosto, con 2.184 fallecimientos, seguido de julio (1.060), junio (407), septiembre (173) y la segunda quincena de mayo (ocho).

Análisis por sexo

El análisis efectuado por sexo registra un total de 2.276 mujeres fallecidas –59,39%– y 1.556 hombres –40,61 %–.

Aunque estas estimaciones reflejan el fuerte impacto del calor en la salud de la población, resulta importante recordar que no se corresponden con diagnósticos clínicos individuales, sino con un exceso de mortalidad calculado a partir de modelos estadísticos, por lo que los valores todavía podrían ser revisados en próximos informes oficiales, según informó el Ministerio de Sanidad.

En el servicio gratuito de alertas térmicas del departamento que dirige la ministra Mónica García – que estuvo activo hasta el pasado día 30 de septiembre–se remitieron un total de 101.685 mensajes SMS y 37.631 notificaciones a través de correo electrónico con información diaria y personalizada sobre el nivel de riesgo térmico en su zona geográfica.