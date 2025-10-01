El PP impulsa mociones para pedir la “dimisión inmediata” de Redondo
Los populares reclamarán también “explicaciones” de lo sucedido con los dispositivos contra los maltratadores
El Partido Popular (PP) impulsará, “durante toda esta semana”, mociones en todos los parlamentos autonómicos y ayuntamientos del país para pedir la “dimisión inmediata” de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y exigir también “explicaciones” de lo que ha sucedido con las pulseras telemáticas para maltratadores.
“Queremos poner freno inmediato para resolver esta irresponsabilidad del Gobierno de España que a quien desprotege es a las mujeres más vulnerables, a las mujeres que son víctimas de la violencia machista, esa violencia que sufren las mujeres por el simple hecho de serlo y que a ninguno nos puede dejar sin actuar”, aseguró el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, momentos antes de reunirse con parlamentarias del PP de Castilla y León para hablar de las políticas de igualdad de su formación.
Durante su atención a los medios, De los Santos insistió en que se trata de una “cuestión” que interpela “a todos”, pero que la gestión “nefasta, y los fallos imperdonables solo son responsabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez”.
“Desde que asumió sus responsabilidades cuando llegó a la Moncloa solo ha utilizado la causa feminista para cazar algún voto porque es el Gobierno de la ‘ley del solo sí es sí’, de la utilización de los Puntos Violeta para enriquecerse presuntamente la familia de la que era la directora general de la Mujer, de la ley de paridad”, enumeró.
El dirigente popular continuó sus críticas hacia Sánchez por el “manoseo inaceptable del feminismo” y a sus ministros por “salir en manada” a defender algo que, a su juicio, debería ser “una línea roja”.
“Por tanto, solo recordarle al presidente del Gobierno lo que los representantes de los españoles dejaron perfectamente claro en el Pleno del miércoles pasado, que tiene que hacer dimitir a la ministra Redondo y a ella reclamarle, exigirle y, si me lo permiten, rogarle que nos dé alguna explicación y que por fin pongan a las mujeres en general en la primera línea de sus políticas y a las que son víctimas de violencia machista como primera obligación”, zanjó.
En este sentido, el Senado aprobó este miércoles una moción en la que pide la dimisión o el cese de Redondo, por la crisis de las pulseras telemáticas, por la que la ministra dio explicaciones en la Cámara Alta.
La moción, presentada por los populares “en defensa de la dignidad de las mujeres y el incremento de las agresiones sexuales en España”, consiguió salir adelante con 145 votos favorables y 115 en contra.
Igualdad abre una investigación interna por las pulseras
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, anunció este miércoles que su departamento abrió una investigación interna sobre los fallos de los dispositivos antimaltrato para exigir responsabilidades a la empresa adjudicataria del servicio si es necesario.
“Se ha iniciado una investigación interna exhaustiva que podrá derivar en exigencias de responsabilidades si las cláusulas del contrato no han sido respetadas”, señaló la ministra ante el Pleno del Senado.
Redondo inició su intervención disculpándose ante las víctimas: “Reitero las disculpas por el ruido en torno a su seguridad, que solo añade más inquietud y miedo a una situación que ya es dura a diario”.
La ministra de Igualdad aseguró que se implementó un “plan de seguimiento exhaustivo” para responder “de manera más ágil” a eventualidades, identificando áreas de mejora y asegurando la máxima protección de las víctimas.