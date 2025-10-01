El PP impulsa mociones para pedir la “dimisión inmediata” de Redondo

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, atiende a las intervenciones de los senadores este miércoles en el Pleno de la Cámara Alta - Javier Lizón (Efe)

El Partido Popular (PP) impulsará, “durante toda esta semana”, mociones en todos los parlamentos autonómicos y ayuntamientos del país para pedir la “dimisión inmediata” de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y exigir también “explicaciones” de lo que ha sucedido con las pulseras telemáticas para maltratadores.

“Queremos poner freno inmediato para resolver esta irresponsabilidad del Gobierno de España que a quien desprotege es a las mujeres más vulnerables, a las mujeres que son víctimas de la violencia machista, esa violencia que sufren las mujeres por el simple hecho de serlo y que a ninguno nos puede dejar sin actuar”, aseguró el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, momentos antes de reunirse con parlamentarias del PP de Castilla y León para hablar de las políticas de igualdad de su formación.

Durante su atención a los medios, De los Santos insistió en que se trata de una “cuestión” que interpela “a todos”, pero que la gestión “nefasta, y los fallos imperdonables solo son responsabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez”.

“Desde que asumió sus responsabilidades cuando llegó a la Moncloa solo ha utilizado la causa feminista para cazar algún voto porque es el Gobierno de la ‘ley del solo sí es sí’, de la utilización de los Puntos Violeta para enriquecerse presuntamente la familia de la que era la directora general de la Mujer, de la ley de paridad”, enumeró.

El dirigente popular continuó sus críticas hacia Sánchez por el “manoseo inaceptable del feminismo” y a sus ministros por “salir en manada” a defender algo que, a su juicio, debería ser “una línea roja”.

“Por tanto, solo recordarle al presidente del Gobierno lo que los representantes de los españoles dejaron perfectamente claro en el Pleno del miércoles pasado, que tiene que hacer dimitir a la ministra Redondo y a ella reclamarle, exigirle y, si me lo permiten, rogarle que nos dé alguna explicación y que por fin pongan a las mujeres en general en la primera línea de sus políticas y a las que son víctimas de violencia machista como primera obligación”, zanjó.

En este sentido, el Senado aprobó este miércoles una moción en la que pide la dimisión o el cese de Redondo, por la crisis de las pulseras telemáticas, por la que la ministra dio explicaciones en la Cámara Alta.

La moción, presentada por los populares “en defensa de la dignidad de las mujeres y el incremento de las agresiones sexuales en España”, consiguió salir adelante con 145 votos favorables y 115 en contra.