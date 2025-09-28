Alerta roja por fuertes lluvias en los litorales de Valencia y Castellón

Nubes de lluvia en Valencia EFE

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha decretado para este lunes la alerta roja por lluvias en el litoral norte de Castellón y todo el litoral de Valencia.

Así lo ha informado en una actualización de los avisos por lluvias y tormentas, en el que también ha establecido el nivel naranja en el interior y litoral sur de Castellón, interior de Valencia e interior y litoral norte de Alicante, y el nivel amarillo en el litoral sur de Alicante.

Asimismo, Emergencias ha activado el aviso amarillo por tormentas en las tres provincias. València suspende clases en centros educativos de zonas inundables y pedanías de la dana

El Ayuntamiento de València ha suspendido las clases en los centros educativos ubicados en las zonas inundables de la ciudad y en las pedanías afectadas por la dana del pasado 29 de octubre debido a la alerta naranja activada por Emergencias de la Generalitat Valenciana para mañana lunes por previsión de fuertes lluvias.

El consistorio también ha tomado la determinación de cerrar este lunes parques, jardines y cementerios, y suspende la actividad deportiva al aire libre, mientras que recomienda al resto de centros educativos de la ciudad que trasladen las actividades previstas al aire libre a espacios en interior.

La secretaria autonómica de Emergencias e Interior, Irene Rodríguez, ha hecho este domingo un llamamiento para que todas las administraciones tomen las medidas preventivas necesarias con antelación y que la población esté informada ante el episodio de "lluvias importantes" que comienza hoy en la Comunitat Valenciana.

Según ha recordado, la Generalitat ya emitió ayer un aviso especial, activó el plan especial frente a inundaciones y avisó a todos los municipios y organismos de Seguridad y Emergencias, y ha reclamado la máxima colaboración y difusión de toda la información por parte de todos.

"Para este episodio de lluvias, es muy importante recordar mantenerse informado por las fuentes oficiales tanto de las previsiones como de la evolución del episodio, y tomar las medidas preventivas y de autoprotección que sean necesarias", ha insistido.

Igualmente, ha apuntado que el teléfono de emergencias 112 es al que hay que recurrir ante cualquier situación de emergencia que pueda producirse.