Más de 300 efectivos luchan contra las llamas en Peñalba

Efectivos de extinción de incendios colaboran en el fuego de PeñalbaNacho Izquierdo (Efe)

Un dispositivo formado por 303 personas trabajaban este sábado en las labores de extinción del fuego declarado el pasado domingo en la localidad guadalajareña de Peñalba de la Sierra y que este pasado viernes, debido a su recrudecimiento, escalaba a Nivel 2.

Según el Sistema de Información de Incendios Forestales, hasta 25 medios aéreos sobrevolaban la zona del Pico del Lobo, el punto más alto de toda Castilla-La Mancha, en un operativo al que se suman 40 medios de extinción terrestre.

Un integrante de las brigadas forestales del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios del Gobierno regional que trabajaba en las labores de extinción tuvo que ser atendido por un recurso sanitario movilizado en el Puesto de Mando Avanzado por cansancio y posible intoxicación por humo.

Tras recibir dicha atención, volvió a base junto a su brigada para su descanso, según informó en su cuenta de X dicho servicio de la región. El viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, que participó en la reunión del Cecopi celebrada en la Delegación de la Junta en Guadalajara, indicó que las llamas estaban afectando a alrededor de 2.000 hectáreas.

Dijo que, aunque el trabajo de la noche de ayer fue efectivo, parte del perímetro seguía activo y se esperaba “un día difícil en cuanto a lo meteorológico, especialmente si el viento rolara al suroeste”.

“Es el escenario más complicado que manejamos. Toca seguir trabajando con nuestros medios aéreos y nuestras brigadas terrestres y nuestros bulldozer y agradecer mucho a las Comunidades de Castilla y León Madrid y a los medios del Ministerio que, junto con Infocam, estamos trabajando en sofocar este incendio”, añadió el viceconsejero.

Ante este situación el Gobierno de Castilla-La Mancha decidió restringir el acceso al Hayedo de Tejera Negra por la afección que el humo generado.

También se recomendó evitar la circulación en el entorno del Parque Natural de la Sierra Norte para facilitar las labores de extinción.

Por su parte, Protección civil y Emergencias de Castilla y León envió un mensaje a móviles a través del sistema ES-Alert para recomendar la suspensión de actividades al aire libre en la zona segoviana de La Pinilla dada su cercanía al incendio.