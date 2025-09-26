Jennifer Lawrence: “Nuestra libertad de expresión está bajo ataque” en Estados Unidos

Jennifer Lawrence, este viernes, en el Festival de Cine Internacional de San SebastiánJavier Etxezarreta (Efe)

La actriz estadounidense Jennifer Lawrence, premio Donostia a su carrera en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, aseguró este viernesque la libertad de expresión “está bajo ataque” en EEUU, también en el mundo del cine, donde “nos damos cuenta de que estamos conectados y necesitamos empatía y libertad”.

Lawrence hizo estas declaraciones en el marco del certamen en el que se proyecta su última película, ‘Die my love’ (‘Mátame amor’), que retrata a una mujer atrapada en el amor y la locura en la América rural y que supone un punto de inflexión en la carrera de la actriz nacida en Indian Hills, Kentucky, que también participa como productora.

Ante una multitud de periodistas, la actriz señaló que es “un enorme honor” recibir el premio Donostia, que se le entregará con tan solo 35 años, lo que la convierte en la intérprete más joven en obtenerlo.

“Me sorprende y me conmueve”, reconoció Lawrence, quien animó a las jóvenes que empiezan en el cine a “aprender, ir a pruebas de casting, seguir intentándolo”, pero sobre todo “ver cine, es muy importante”.

Preguntada por la presencia de mujeres en Hollywood, dejó claro que las directoras –dijo que Greta Gerwig es una de sus favoritas– demostraron que “cuando se nos da la oportunidad el mundo se beneficia”, porque se cuentan “más historias y hay más perspectivas”.

Jennifer Lawrence es una actriz, productora y activista ganadora de un Oscar a mejor actriz. Ha protagonizado películas tan aclamadas como ‘Silver Linings Playbook’ (‘El lado bueno de las cosas’), que le valió el Oscar a la mejor actriz en 2012, o ‘American Hustle’ (‘La gran estafa americana’), ‘Don’t Look Up’ (¡No mires arriba!’), ‘Joy’ y la trilogía de ‘The Hunger Games’ (‘Los juegos del hambre’).

En 2018, amplió su influencia detrás de la cámara al cofundar Excellent Cadaver, una productora dedicada a contar historias arriesgadas y que invitan a la reflexión.

Junto con Justine Ciarrocchi, su socia en la productora, Lawrence ha desarrollado una lista de proyectos con muy buena acogida por la crítica, incluidos ‘Causeway’, ‘No Hard Feelings’ (‘Sin malos rollos)’ y los documentales ‘Zurawski v. Texas’ y ‘Bread & Roses’, este último reconocido con el prestigioso premio Peabody.