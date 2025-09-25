Igualdad pide “disculpas” por la inquietud generada por las pulseras antimaltrato

La delegada contra la Violencia de Género,, Carmen Martínez, este jueves en su comparecencia en el CongresoJ.J. Guillén (Efe)

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, pidió este jueves “disculpas a todas las mujeres supervivientes de la violencia machista que se están sintiendo inquietas” por el funcionamiento del sistema Cometa de pulseras de control telemático de agresores machistas.

Martínez Perza compareció en el Congreso, ante la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, para dar explicaciones sobre las incidencias registradas en este sistema.

“Quiero dirigirme personalmente a cada una de ellas –las víctimas– para pedirles disculpas por el ruido generado por los dispositivos Cometa y para poner a su disposición a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género a través de nuestro personal de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno”, señaló.

Tras insistir en que el sistema de pulseras funciona y que las incidencias detectadas no han puesto en riesgo a las víctimas, advirtió de que se trata de un asunto de “enorme sensibilidad” y de que la seguridad de las víctimas “está por encima de todo”, por lo que, dijo, “no se pueden dar informaciones que, por imprecisas”, produzcan inseguridad y alarma social.

“La protección de las mujeres no se han interrumpido”, sostuvo, para denunciar que se suscitaron dudas y preocupaciones sobre el funcionamiento de Cometa a partir de “informaciones inexactas y a veces manifiestamente falsas”, criticó.

Martínez Perza acudió al Congreso para “rendir cuentas” y dar explicaciones “claras, rigurosas y transparentes” que ayuden a crear confianza y disipar dudas sobre “un sistema que funciona”.

La delegada del Gobierno quiso trasladar a las víctimas: “Su sufrimiento es mi sufrimiento y quiero que lo sepan. Su bienestar y su seguridad es lo que nos mueve y por lo que trabajamos a diario en esta Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ellas son lo que nos mueve”, defendió.

Tanto el PP como ERC se quejaron de que no fuese la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien acudiese a dar explicaciones.

La diputada del PP Marta González exigió la dimisión de Redondo por considerar que “ni está capacitada, ni es éticamente digna” de continuar siendo ministra.

También Vox pidió la dimisión de Redondo y de Martínez Perza por contratar un servicio que, aseguró, tiene fallos, y el Gobierno lo niega.

Júlia Boada, de Sumar, exigió “toda la información y transparencia para entender qué ha fallado”, mientras que el diputado del PNV Joseba Andoni Agirretxea le dijo a la delegada que “el no dar información a tiempo es negativo porque genera dudas”.

Podemos pidió al Ministerio que no cometa errores, pero que tampoco se deje “amedrentar por la derecha política y judicial”.