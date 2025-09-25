El regreso de Jimmy Kimmel rompe récords con 6,3 millones de audiencia

Jimmy Kimmel,, durante la gala de los Premios de la Academia en 2024Archivo El Ideal Gallego

Efe / Madrid El regreso del programa nocturno de Jimmy Kimmel este pasado martes tras una semana de suspensión rompió récords de audiencia con 6,3 millones de telespectadores en la cadena estadounidense ABC.

Fue su programa habitual más visto, solo superado por los especiales que se emitieron inmediatamente después de la Super Bowl de 2006 y de la gala de los Oscar de 2014. Según el medio especializado ‘Variety’, esa emisión representó un incremento del 343% respecto a la audiencia media registrada en la pasada temporada.

Ese récord se batió además pese a que tanto Nexstar como Sinclair, dos conglomerados de televisión locales que también emiten el programa, decidieron mantener el boicot, por lo que Jimmy Kimmel Live! no estuvo disponible en el 23% de los hogares del país. Entre los adultos de 18 a 49 años, la emisión registró un 0,87 de rating, lo que supuso un aumento del 568% respecto a la media de la anterior temporada.

El propio Kimmel había bromeado con el interés que anticipaba que iba a recabar su vuelta tras haber sido cancelado por sus comentarios sobre el asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk, sobre el que apuntó que los republicanos estaban intentando sacar rédito político.

El presidente, Donald Trump, subrayó que la suspensión del programa se debió en verdad a que el humorista no tenía ni talento ni audiencia.

“Esta noche sí la tengo”, señaló el presentador en su monólogo de regreso. Las cifras que cita ‘Variety’, adelantadas por la consultora Nielsen, tienen en cuenta solo a aquellas personas que se conectaron en directo para verlo por televisión.

En la cuenta oficial del late-night en Youtube, apenas 18 horas después de que se colgara el vídeo “Jimmy Kimmel is back!” (“¡Jimmy Kimmel está de vuelta!”) este anotó más de 15 millones de visualizaciones.

La suspensión indefinida del programa de Kimmel fue anunciada la semana pasada por ABC, cadena gestionada por Disney, horas después de que el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, amenazara con tomar medidas contra el canal, incluyendo la retirada de sus permisos, si no ‘castigaban’ a Kimmel.

La cancelación provocó una ola de apoyos hacia Kimmel y de críticas hacia el canal. Un portavoz de Disney explicó que la cadena decidió suspender la emisión “para evitar agravar aún más” la situación del país tras la muerte de Kirk.