Mattarella y Cinecittá despiden a Cardinale, artista extraordinaria y la estrella más bella

La actriz italiana Claudia Cardinale a a su llegada al Festival de Venecia en 2017 Ettore Ferrani (Efe)

El presidente de la República italiana, Sergio Mattarella, y los míticos estudios cinematográficos de Cinecittá, en Roma, despidieron este miércoles a la actriz Claudia Cardinale, fallecida este pasado martes a los 87 años, destacando que fue “una artista extraordinaria” y “la estrella más bella”.

Claudia Cardinale fue musa de grandes directores del cine italiano, como Luchino Visconti o Federico Fellini, y apareció en títulos emblemáticos como ‘8½., ‘Il Gattopardo’, ‘Rocco e i suoi fratelli’ o ‘C’era una volta il West’.

Mattarella la definió como “una artista extraordinaria, protagonista inolvidable de películas italianas e internacionales, siempre muy querida por el público y muy apreciada por los grandes directores” y destacó que “su expresividad, su elegancia y su capacidad interpretativa han dejado huella en la historia del cine italiano y mundial”.

“Fue quizás la estrella más bella del momento más bello y rico de nuestro cine”, aseguraron los responsables de Cinecittá, que subrayaron que “su elegancia y su talento libre e inclasificable dieron vida a las películas de los más grandes, con los que trabajó”.

“Fellini, Visconti, Monicelli, Leone, Zurlini, Cavani, Ferreri, Comencini y muchos otros, grandes nombres del cine internacional, la vital asociación con Pasquale Squitieri, no solo han erigido una figura mítica de actriz, sino que, en las secuencias que podemos montar de sus apariciones, constituyen un capítulo aparte de la historia del cine”, indicaron.

Muchas películas de esta “extraordinaria actriz se rodaron en Cinecittá. Y Cinecittá, un edificio ideal de sueños, tiene en Claudia Cardinale uno de sus pilares fundamentales”, agregaron.

También la Asociación General Italiana del Espectáculo expresó “su más sentido pésame por el fallecimiento de Cardinale, extraordinaria intérprete y figura emblemática del cine italiano en el mundo”.

“Con su carismática presencia y su sensibilidad artística, ha dado vida a personajes memorables, dejando una huella indeleble en la memoria colectiva del país y ocupando un lugar especial en el corazón del público que la ha amado de manera especial”, añadió.

“Hay menos belleza en el mundo. Claudia Cardinale era una persona acogedora, con una sonrisa y una amabilidad inolvidables”, escribió el actor Alessandro Gassmann, hijo del gran interprete Vittorio Gassman.

El ministro de Cultura de Italia, Alessandro Giuli, escribió en su cuenta de X: “Desaparece una de las más grandes actrices italianas de todos los tiempos. La personificación de una gracia completamente italiana y de una belleza especial que, a lo largo de su larga carrera, participó en más de 150 películas, algunas de las cuales son consideradas hitos del cine de autor”.