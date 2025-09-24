El Congreso pide el cese y reprueba a Redondo por la gestión de las pulseras antimaltrato

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante el Pleno del Congreso el pasado 17 de septiembreArchivo El Ideal Gallego

El Congreso reprobó a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y exigió su cese por la gestión de las pulseras de control telemático de agresores machistas, gracias a los votos del PP y de Vox y la abstención de ERC, Junts, BNG y Coalición Canaria (CC).

Los populares recabaron los apoyos para sacar adelante la moción mediante la cual la Cámara Baja reprueba a Redondo por “su negligente gestión al frente del Ministerio” y exige al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su “cese inmediato” debido a los “graves fallos en el sistema Cometa encargado de las pulseras antimaltrato”.

La iniciativa también solicita que se ofrezca información urgente sobre las circunstancias en las que se han producido esos fallos y sobre las medidas adoptadas para solventar los “graves perjuicios causados a las víctimas afectadas”.

En la moción también se pide actualizar los datos sobre excarcelaciones y reducciones de condena de agresores sexuales por la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí. PP, Vox y UPN votaron a favor, mientras que ERC, Junts, BNG y CC se abstuvieron. Los votos favorables fueron 170, frente a 162 en contra.

Junto al bloque de PSOE y Sumar, contrarios a la reprobación, se mantuvieron Podemos, EH Bildu y el PNV. Durante el debate de la iniciativa, la diputada del PP Patricia Rodríguez subrayó que resulta “inasumible” defender a “una ministra y un Gobierno que desde que están en el poder no han hecho más que perjudicar a las mujeres”.

“Su bandera feminista se cae a pedazos”, señaló, para añadir que negar los fallos del sistema de las pulseras y restarles importancia es “violencia institucional”.

“La ministra Redondo debe irse y, detrás de ella, el señor Sánchez, por el bien de todos y especialmente por el bien de las mujeres de este país”, resaltó.

Vox acusó al Gobierno de mentir sobre el sistema Cometa y cargó contra los socios de investidura por no exigir la dimisión de Redondo. Sin embargo, el malestar por las incidencias registradas en los dispositivos también se evidenció entre los socios parlamentarios del Ejecutivo.

De hecho, la abstención de ERC, Junts, CC y el BNG permitió la reprobación. Pilar Calvo (Junts) advirtió de que “sin transparencia” el Gobierno no podrá seguir contando con su apoyo y dijo que si las informaciones sobre absoluciones de agresores que quebrantan el alejamiento o fallos graves en el dispositivo son ciertas, esto “debe tener consecuencias”.

Desde ERC, Pilar Vallugera criticó que la ministra no dé explicaciones hoy en el Congreso, que lo haga la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, y que Igualdad no remitiese un informe al Parlamento sobre los problemas detectados. “Un Gobierno tiene que saber cuándo reconocer errores y asumirlos”,, señaló Valluguera.

Aunque el PNV votó en contra, su diputado Joseba Andoni Agirretxea incidió en que su grupo no va a aceptar la callada por respuesta por lo que exigió explicaciones y criticó al PP por un “perverso juego” de dar más importancia a los réditos políticos.

Ni siquiera Sumar quiso “negar ni minimizar la gravedad de este asunto”, como aclaró Esther Gil, por eso pidió que se investigue el problema “cuanto antes”, se repare a las víctimas y se garantice que no volverá a repetirse.

Por último, y en defensa de la gestión del Ministerio, la diputada socialista Trinidad Carmen Argota insistió en el mensaje de que “las víctimas han estado protegidas en todo momento” y que se hace una evaluación continua del sistema para solventar de forma inmediata incidencias.

Argota dijo al PP que “es una irresponsabilidad jugar con el miedo de las víctimas” y le pidió que no utilice a las mujeres maltratadas con fines políticos.