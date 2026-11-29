Donald Trump atiende a los medios a su llegada a Washington desde Palm Beach EFE/EPA/RON SACHS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este domingo la derrota del actual presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en las elecciones generales y aseguró que "hizo un trabajo horrible".

"¿Perdió? Eso es algo bueno. Hizo un trabajo horrible. Se merece perder", aseguró Trump ante los medios al regresar a la Casa Blanca.

Antes de conocer el resultado, del que se enteró por la prensa, el mandatario estadounidense insistió en que a España "no le estaba yendo muy bien".

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Meloni también celebra

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, felicitó esta noche de domingo al presidente del Partido Popular español, Alberto Núñez Feijóo, y al del partido Vox, Santiago Abascal, por su éxito electoral y les ofreció "trabajar juntos".

"Felicitaciones a nuestros amigos @NunezFeijoo y @Santi_ABASCAL por el resultado electoral obtenido por el centroderecha en España. La participación récord de hoy es una buena señal para toda Europa de vitalidad democrática y de la confianza de los ciudadanos en el valor de la participación política", escribió Meloni en X.

En nombre del Gobierno italiano, la mandataria ultraderechista auguró al Partido Popular y a Vox "el mejor de los comienzos" con "la esperanza de trabajar juntos en beneficio de nuestras naciones", declaró.

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María Corina Machado felicita a Feijóo

La líder opositora venezolana María Corina Machado felicitó este domingo al candidato conservador del Partido Popular (PP) español, Alberto Núñez Feijóo, por la victoria en las elecciones generales y aplaudió el "cambio clarísimo de rumbo" en España.

"Los españoles han hablado y han elegido un cambio clarísimo de rumbo. Esta nueva etapa en España será también un impulso para nuestra lucha por la libertad. Muy pronto, Venezuela volverá a ser libre y democrática. Cuentan con nosotros", aseguró Machado en un post en su cuenta de X.