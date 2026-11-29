Macron, presidente de Francia EFE

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, felicitó este domingo a Alberto Núñez Feijóo por la victoria del Partido Popular (PP) en las elecciones generales celebradas en España y transmitió la disposición de París a colaborar para fortalecer Europa.

"Felicidades a Alberto Núñez Feijóo por su victoria. Francia está dispuesta a colaborar para lograr una Europa más fuerte y más soberana, fiel a sus valores", señaló el jefe de Estado galo en un mensaje en X.

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Macron agradeció también al presidente del Gobierno español saliente, Pedro Sánchez, por los años compartidos, "por su compromiso con Europa y por su labor en favor de la amistad entre Francia y España".

En las elecciones generales celebradas este domingo en España, con algo más del 97% de los votos ya escrutados, el conservador PP se impuso con 133 escaños como primera fuerza en el Congreso de Diputados y podrá gobernar con el apoyo de la extrema derecha de Vox (52).

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), liderado por Sánchez, quedó en segunda posición con 115 escaños.