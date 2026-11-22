Fotografía de la fachada del Congreso de Estados Unidos, en Washington EFE/ Octavio Guzmán

El Partido Demócrata alcanzó este domingo al menos 258 escaños en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, obteniendo así el mayor número de asientos desde principios de la década de 1990.

Los demócratas alcanzaron ese hito tras la victoria de Chuck Hubbard en el distrito 5 de Carolina del Norte, donde derrotó a la republicana Virginia Foxx, según las proyecciones divulgadas este domingo por Associated Press y NBC News.

Ni los republicanos ni los demócratas habían ganado tantos escaños desde 1992, cuando el Partido Demócrata también se hizo con 258 asientos en la Cámara de Representantes, que tiene 435 escaños.

Mientras, los republicanos no han conseguido más de 250 escaños desde la Gran Depresión.

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Hakeem Jeffries, elegido por los demócratas como su candidato a presidir la Cámara de Representantes, celebró en un comunicado recogido por The New York Times el hito alcanzado por su partido.

"El pueblo de nuestro gran país otorgó a los demócratas de la Cámara de Representantes una mayoría histórica con el mandato de luchar por una América asequible. Juntos, trabajaremos arduamente para lograr el cambio radical de rumbo que el pueblo estadounidense exige", expresó.

Aún quedan por resolverse cuatro contiendas: dos en Luisiana, una en Minesota y otra en Tennessee.

NBC News proyecta que en al menos una de ellas ganará el Partido Demócrata.

En las elecciones de medio mandato del pasado 3 de noviembre, los demócratas obtuvieron amplias victorias frente a los republicanos tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado.

Su victoria se vio impulsada, en parte, por el descontento de la población respecto a la guerra de EE.UU. contra Irán y el elevado coste de la vida, especialmente los altos precios de los combustibles.

El Partido Demócrata también logró el pasado miércoles su mayoría más amplia en el senado desde 2010, alcanzando los 56 escaños, tras lograr el escaño que quedaba por decidir en Alaska.